Украина может получить от США новое наступательное оружие, способное изменить ход боевых действий. Его возможности позволят бить по ключевым целям в глубине России.

О таких перспективах 24 Каналу рассказал общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, Дональд Трамп уже дал Пентагону ряд приказов, которые приближают поставки вооружений наступательного характера.

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Какое оружие могут передать Украине?

Борис Пинкус отметил, что Конгресс США уже длительное время требует передать Украине вооружение, способное наносить удары по важным целям в глубине России. К такому перечню относятся и новые крылатые ракеты которые, по его мнению, станут важным усилением украинской авиации.

Уникальность этих ракет в том, что они летят ниже 300 метров, и это очень важно, ведь они не попадают под действие радаров. Их радиус действия составляет 450 – 500 километров, и это, безусловно, достаточная дистанция. Это боеприпасы класса "воздух – земля", предназначены для МиГов, которые еще есть в Украине, и, конечно, больше всего для истребителей F-16, которые уже, должны поступать в Украину,

– пояснил он.

Пинкус добавил, что Трамп приказал Пентагону заключить контракты с двумя крупнейшими оборонными корпорациями США на производство этих ракет для Украины. Он подчеркнул, что это сигнализирует о готовности Вашингтона предоставить Киеву оружие, которое страна должна была получить еще в начале войны.

Подготовка украинских пилотов для F-16

Пинкус объяснил, что после приказа Трампа, который он дал более месяца назад, в США началась масштабная подготовка украинских пилотов для истребителей F-16. Для этого использовали около 300 миллионов долларов, которые уже находились в распоряжении Пентагона. Он отметил, что речь идет о совсем другом масштабе подготовки, чем был раньше.

Не каких-то там 10 – 15 пилотов, как при Байдене, когда их готовили в Калифорнии и Аризоне, а несколько сотен, и это позволит быстро поставить в строй самолеты F-16 и применять новые ракеты на полную,

– подчеркнул он.

Общественный деятель подчеркнул, что сочетание современных истребителей и вооружения большой дальности позволит Украине наносить прицельные удары по тыловым объектам врага и менять ситуацию на фронте.

Политическая мотивация Трампа

Пинкус отметил, что нынешние шаги Трампа по поставкам наступательного оружия Украине обусловлены не только военной необходимостью, но и личными и политическими мотивами. По его словам, для президента США этот вопрос касается и репутации, и будущего политического наследия.

Здесь на карту поставлено все трамповское – и личность, и имидж, и наследство. Как бы он не говорил, что это не его война, это его война,

– подчеркнул он.

Общественный деятель объяснил, что Конгресс и союзники ожидают от США решительных действий, а отказ от поддержки Украины мог бы серьезно ударить по позициям Трампа как лидера.

Он также отметил, что Байден должен был решить этот вопрос еще в начале войны, когда Путин был значительно слабее и не имел военной экономики и налаженных связей с Китаем и Северной Кореей. Теперь же, по его мнению, именно Трамп вынужден брать на себя инициативу и демонстрировать готовность действовать.

Когда может наступить перелом в войне?

По убеждению Пинкуса, для достижения победы Украина должна получить возможность наносить удары по ключевым объектам в глубине России. Именно это, считает он, станет решающим фактором в завершении войны и заставит Кремль изменить свои планы.

Сколько бы систем Patriot не было в Украине, пока не будет атак по территории России, по меньшей мере по логистике, нефтеперерабатывающих заводах, аэродромах, заводах, которые производят беспилотники и самолеты, конца войны не будет,

– подчеркнул он.

Общественный деятель отметил, что только создание для России реальной угрозы потери критической инфраструктуры заставит ее считаться с Украиной на равных.

Путин должен почувствовать силу, а это возможно только тогда, когда Украина получит все необходимое для победы,

– добавил Пинкус.

По его мнению, комплексные поставки наступательного оружия и готовность наносить удары в глубоком тылу врага способны ускорить завершение войны в ближайшей перспективе.