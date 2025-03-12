После войны в Украине: к чему может готовиться Трамп

Президент США Дональд Трамп осознает, что в случае победы диктатора Владимира Путина в войне против Украины могут начаться новые конфликты в мире. Спровоцировать их могут Китай, Иран и Северная Корея.

Сейчас американский лидер, вероятно, пытается смягчить потенциальные последствия для Америки. Таким мнением с 24 Каналом поделился российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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К чему готовится Трамп

Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и назначил на его место командующего армией, генерал-лейтенанта ВВС Джона Дэна Кейна, который отвечает за Тихоокеанский регион. Кейн известен своим участием в многочисленных военных учениях и опытом ведения боевых действий. Поэтому некоторые аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о начале подготовки к войне за Тайвань.

Президент США осознает, что в случае победы Путина в войне против Украины последствия будут мгновенными:

Иран может спровоцировать конфликт с Израилем;

Северная Корея – с Японией;

Китай – с Тайванем.

Ситуация в мире продолжает резко ухудшаться. Возможно, Трамп и его советники уже понимают, к чему это может привести, поэтому пытаются минимизировать возможные последствия для США,

– отметил Геннадий Гудков.

Учитывая это, складывается впечатление, что Трамп готов "сдать" весь западный мир. Например, объединение Китая и Тайваня возможно только через вторжение китайских войск, ведь в Пекине царит тоталитарный режим, а в Тайбэе – демократия.

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По словам российского оппозиционера, Трамп делает правильные шаги по Израилю и ситуации на Ближнем Востоке в целом. К примеру, он направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением провести переговоры для достижения соглашения о прекращении ядерной программы Тегерана. Однако аятолла резко отказал в диалоге.

То есть сейчас пока больше заявлений, чем конкретных шагов. Вся конкретика отложена "на потом",

– добавил он.

Похожая ситуация и с Украиной. Сейчас рассматриваются возможность для 30-дневного прекращения огня и соглашения о полезных ископаемых, однако вопрос о территориях и наказании России остаются вне обсуждения.