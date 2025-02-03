Трамп говорит, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь США

Дональд Трамп делал неоднозначные заявления о продолжении помощи Украине. Он допускал ее сокращение, а также усиление для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Последний раз Дональд Трамп заявил, что ищет пути обменять редкоземельные металлы, которые имеет Украина, на военную помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на AFP News Agency.

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Трамп назвал условие для выделения Украине помощи

Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы,

– сказал Трамп.

Кроме того, президент США подчеркнул, что якобы в вопросе мирного урегулирования в Украине достигнут "большой прогресс".

Напомним, что в "Плане Победы" Зеленского прописано, что Украина готова предложить Западу свои природные ресурсы в обмен на помощь в войне. Также речь шла и о замене части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими войсками после войны. Западные СМИ отмечали, что эти два пункта в плане разработаны специально под администрацию Трампа. В Киеве, мол, поняли, что у него будет прагматичный подход к украинскому вопросу. Поэтому в обмен на помощь Украина должна была что-то предложить американцу.

К слову, на территории Украины есть немало экономически важных природных ресурсов. Это черноземы, уголь, газ, металлические руды, лесные ресурсы, гидроресурсы и минеральные воды. Наша страна также владеет большими запасами железной руды.

Во время представления Плана Зеленский в парламенте заявил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов.

Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир,

– подчеркнул президент.