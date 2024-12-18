Трамп знает, что замораживать войну опасно, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины замораживать войну. Украинский лидер говорит, что новоизбранный президент США хочет быстро двигаться, чтобы решить вопрос войны между Россией и Украиной.
В то же время Зеленский сообщил, что Трамп знает о его желании никуда не спешить, чтобы не навредить государству. Об этом президент рассказал во время онлайн-общения с читателями Le Parisien, передает 24 Канал.
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Что говорит Зеленский о замораживании войны
По словам президента, наибольшая опасность заключается в том, чтобы заморозить войну и договариваться с россиянами.
Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить прекращение войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости,
– говорит Зеленский.
Он добавил, что Трамп очень хочет быстро решить все вопросы войны и отметил, что новоизбранный президент США еще не имеет доступа к информации разведки, Министерства обороны и определенных дипломатических каналов. Зеленский считает, что когда Трамп будет в Белом доме, они смогут "говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации".
Украинский лидер отметил, что хотел бы видеть большую поддержку со стороны США и добавил, что украинские команды уже работают с командами Трампа.
Зеленский заверил, что отношения с новой администрацией президента США будут приоритетными. Однако добавил, что Европа является такой же важной для Украины, как и Соединенные Штаты.