Дания направила команде Трампа частные сообщения, касающиеся Гренландии, – СМИ

Дания направила команде новоизбранного президента США Дональда Трампа частные сообщения. Она выразила готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение американского военного присутствия на острове.

Двое осведомленных источников подтвердили эту информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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О чем шла речь в частных сообщениях

Президент Трамп неоднократно подчеркивал стратегическое значение Гренландии для безопасности США, в частности на фоне угроз со стороны России и Китая. На этой неделе остров посетил его сын.

Правительство Дании стремится избежать публичных конфликтов с новой администрацией США. Через советников Трампа датские представители направили четкий сигнал, что Гренландия не является предметом продажи. В то же время они открыты к обсуждению других запросов США, в частности по усилению военного сотрудничества.

Датское правительство попросило разъяснений относительно того, что именно имел в виду Трамп в своих заявлениях с начала недели.

США уже имеют военную базу на Гренландии, а соглашение между странами от 1951 года предусматривает защиту острова. В рамках этого договора возможно обсуждение увеличения американского контингента. Дания также заявила о намерении расширить инвестиции в военную инфраструктуру на острове, согласовывая эти шаги с местным правительством.

Президент Трамп в своих заявлениях ранее отметил, что не исключает использования экономических или военных инструментов для получения контроля над Гренландией. Он подчеркнул, что это является важным вопросом национальной безопасности США.