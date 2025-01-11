Двоє обізнаних джерел підтвердили цю інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Про що йшлося у приватних повідомленнях

Президент Трамп неодноразово наголошував на стратегічному значенні Гренландії для безпеки США, зокрема на тлі загроз з боку Росії та Китаю. Цього тижня острів відвідав його син.

Уряд Данії прагне уникнути публічних конфліктів із новою адміністрацією США. Через радників Трампа данські представники надіслали чіткий сигнал, що Гренландія не є предметом продажу. Водночас вони відкриті до обговорення інших запитів США, зокрема щодо посилення військової співпраці.

Данський уряд попросив роз'яснень щодо того, що саме мав на увазі Трамп у своїх заявах з початку тижня.

США вже мають військову базу на Гренландії, а угода між країнами від 1951 року передбачає захист острова. У рамках цього договору можливе обговорення збільшення американського контингенту. Данія також заявила про намір розширити інвестиції у військову інфраструктуру на острові, узгоджуючи ці кроки з місцевим урядом.

Президент Трамп у своїх заявах раніше зазначив, що не виключає використання економічних чи військових інструментів для отримання контролю над Гренландією. Він підкреслив, що це є важливим питанням національної безпеки США.