"Повелитель Канады, Гренландии и Панамского канала": в сети отреагировали на заявления Трампа
Трамп все больше говорит о своем желании присоединить к США Канаду, Гренландию и Панамский канал. В сети отреагировали на это поддержкой, беспокойством и, конечно, мемами.
Американцы реагируют неоднозначно на заявления своего будущего президента. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как в сети реагируют на территориальные претензии Трампа
Один из пользователей соцсети Х Clandestine, который распространял информацию о биолаборатории США в Украине, с восторгом оценивает имперские заявления Трампа. Он верит, что такое расширение США реальное и шутит, что Трамп понимает Америку как весь континент Северной Америки.
Пользователи соцсети также обращают внимание на богатство Гренландии на природные ресурсы, что, вероятно, и стоит в основе притязаний Трампа.
Критики Трампа метко указывают ему на то, что аннексия Гренландии не входила в его предвыборные обещания. Такие громкие заявления новоизбранного президента могут использоваться для отвлечения внимания от экономических неудач.
Америка: Мы хотим уменьшения цен.
Трамп: лучшее, что я могу это вторгнуться в Гренландию,
– иронично отмечает пользователь соцсети.
Некоторые американцы серьезно обеспокоены имперскими высказываниями своего будущего президента.
В Канаде также ответили на "новые" карты США от Трампа, опубликовав карту, где на территории Канады написано противоположное – "Не Соединенные Штаты".
Как пользователи сети реагируют на это мемами
Как и любые громкие политические события сегодняшнего дня, это не могло обойти стороной мемы.
Шутят и о младшем сыне Трампа, который во всем поддерживает отца. Пользователи заметили его сходство с главным героем фильмов "Дюна". Он, мол, так же мечтает о богатых ресурсами дюнах, но в отличие от песочных в фильме, эти – снежные.
Справка: Пуэрто-Рико как раз желает стать 51 штатом США, но пока не получает этого права. Трамп не желает сделать ее штатом, а вместо этого целится на Канаду и Гренландию. Пуэрто-Рико усилило бы позиции демократов на выборах.
Напомним, Трамп даже не исключил, что применит военную силу, чтобы взять под контроль Гренландию и Панамский канал.