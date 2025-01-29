Жители Гренландии дали отпор Трампу: что показали опросы по идее присоединения к США

Подавляющее количество населения Гренландии выступило против того, чтобы присоединить остров к США. Это наносит удар по настойчивым идеям Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что показали результаты опроса о присоединении Гренландии к США

Так, опрос Verian, проведенный по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq, показал, что 85% населения Гренландии не хотят быть частью США. В то же время "за" присоединение выступили около 6%, а 9% не определились с ответом.

Опрос также показал, что 45% жителей Гренландии считают интерес Трампа к Гренландии угрозой. По данным газеты, лишь около 8% взяли бы паспорт США, если бы им пришлось сделать мгновенный выбор между гражданством Дании и США.

Лидеры острова также не разделяют эти стремления – они предпочитают независимость.

Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами,

– заявил недавно премьер-министр территории страны Муте Б. Эгеде

Тем временем Дания делает все возможное, чтобы урегулировать спор с Трампом. В частности, премьер-министр Метте Фредериксен стремится заручиться поддержкой европейских союзников. Она отправилась в тур по Европе, пытаясь продемонстрировать единство, избегая при этом антагонизации Дональда Трампа.

Высший военный чиновник ЕС Роберт Бригер уже высказал предложение рассмотреть возможность размещения войск стран ЕС в Гренландии.