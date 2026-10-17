Трамп хочет остановить удары по России: почему Вашингтон начал шантажировать Украину

В эксклюзивном интервью для 24 Канала эксперт по международным отношениям Александр Краев проанализировал изменение риторики США и Дональда Трампа в отношении войны в Украине. В то же время Трамп использует Украину в качестве козла отпущения, пытаясь заключить сомнительную сделку по дизельному топливу с Кремлем ради снижения цен на топливо перед выборами.

Дональд Трамп все чаще критикует Украину и настаивает на решениях, которые могут ограничить ее возможности оказывать давление на Россию. На фоне разговоров о прекращении ударов по российским НПЗ, проблем со Starlink и возможных договоренностей по дизельному топливу возникают новые риски для украинной обороны и санкционной политики Запада.

Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев для 24 Канала объяснил, зачем Трамп перекладывает ответственность за продолжение войны на Киев, как Вашингтон может использовать Starlink для давления на Украину и почему отказ от ударов по российским НПЗ может сыграть на руку Кремлю.

Трамп, выборы и поиск "козла отпущения"

Последние заявления Дональда Трампа о том, что война может закончиться без участия Владимира Зеленского, является классическим предвыборным маневром.

Как отмечает Александр Краев, в настоящее время украинский президент служит для кандидата от республиканцев удобным "козлом отпущения". Именно на Киев пытаются возложить ответственность за отсутствие переговоров и высокие цены на американских заправках.

Трамп действует исключительно исходя из интересов собственного бизнеса и политических интересов. Ему крайне необходимо продемонстрировать избирателям активную деятельность, которая якобы приведет к падению цен на нефть и установлению мира.

Поскольку он не может открыто выступить против Владимира Путина, от которого ожидает поставок нефтепродуктов, вся критика направляется на Украину. Риторика Трампа зациклена на том, чтобы остановить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые влияют на глобальный рынок.

Однако, по прогнозу Краева, после " выборов в Конгресс " в начале ноября эта риторика неизбежно изменится, ведь геополитическая реальность и угроза со стороны Китая заставят Вашингтон демонстрировать силу, а не уступчивость перед Москвой.

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"Мафиозное давление" Белого дома и фактор Илона Маска

Отдельной проблемой в двусторонних отношениях остается вопрос связь Starlink.

Хотя военную составляющую программы контролируют правительство США и Пентагон, техническая реализация невозможна без участия Илона Маска.

По словам Краева, перекладывание ответственности за отключение терминалов между Белым домом и частной компанией свидетельствует о том, что обе стороны вовлечены в этот процесс и преследуют собственные интересы.

Эксперт сравнивает действия американской стороны с классическим мафиозным давлением: сначала создается проблема с отключением связи, почему украинские дроны теряют цели, а затем предлагается "протекция" в обмен на уступки.

США манипулируют краткосрочными, но крайне опасными для фронта отключениями Starlink, чтобы заставить Киев играть по их правилам.

Торги вокруг российских НПЗ

Американские партнеры открыто намекают Украине на необходимость изменения целей для ударов, предлагая отказаться от атак на российские НПЗ.

Обсуждаются различные форматы соглашений: от расширения работы терминалов Starlink на территорию России до предоставления дополнительных ракет для систем Patriot в обмен на 100 дней перемирия для российской нефтепереработки.

Александр Краев подчеркивает, что удары по НПЗ являются наиболее эффективным элементом украинской стратегии сдерживания, поскольку они стратегически подрывают экономическую способность России вести войну.

Предложение обменять отказ от этих ударов на ракеты для Patriot крайне невыгодно для Киева, ведь эти ракеты США уже обещали предоставить ранее.

Переход Вашингтона к формату "поддержка в обмен на услуги" означает, что Украина должна действовать по законам бизнеса.

Если США требуют отказаться от ключевого инструмента давления на Россию, Киев должен требовать гораздо большего: четких гарантий безопасности, предоставления наступательного вооружения и снятия ограничений на его использование.

Дизельное соглашение с Россией: блеф Путина и риски для санкций

Параллельно разворачивается ситуация вокруг возможных договоренностей о поставки российского дизельного топлива в США.

По условиям соглашения Россия должна была поставить 300 тысяч баррелей дизельного топлива до конца октября, а до конца года – около 1,8 миллиона баррелей.

Однако реализация этого соглашения выглядит сомнительной.

Из-за успешных украинских ударов более 70 процентов российских НПЗ повреждены или уничтожены. В самой России возникли серьезные проблемы с топливом даже для вооруженных сил, а в некоторых регионах его выдают по талонам. В таких условиях Москва физически не способна обеспечить обещанные объемы экспорта.

Для Путина это соглашение – не об экономике, а о попытке вернуться на большую международную арену и легитимизироваться через контакты с Трампом.

В то же время для Украины любые подобные договоренности несут риск постепенного разрушения санкционного режима, который может распространиться с энергетического на газовый и банковский секторы.