Возможно ли реализовать безумный план Трампа по переселению палестинцев

Фантазии Трампа на тему Сектора Газа, как в принципе другие подобные утверждения, которыми он щедро делится с журналистами, очень далеки от реальности.

План или фантазия Трампа

Об образе мышления президента США Дональда Трампа уже многие писали, не буду повторяться. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Начнем с того, что ни одна арабская страна не согласится на трансфер. Ни одна. Даже самая проамериканская.

Второе, а кто будет его осуществлять переселение палестинцев из Сектора Газы? Израильтяне? Они это делают уже полтора года, и что? Может, скажете, они ещё не начинали? Да, нет. Все что Израиль мог сделать для уничтожения Сектора Газы – он сделал. Решило ли это проблему? Нет.

Значит, это должны быть американские войска? Вы себе представляете, американские войска высаживаются в Газе, и осуществляют там этническую чистку? Отличный пример для будущих поколений арабов для закрепления антиамериканизма на генном уровне.

А сколько американских солдат погибнет там во время этой операции? Или вы думаете их будут встречать с цветами? В принципе, нынешнее руководство возможно так и представляет себе эту картину, ведь ЦРУ для них лишняя организация, которая мешает жить в мире фантазий.