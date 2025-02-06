План чи фантазія Трампа

Про спосіб мислення президента США Дональда Трампа вже багато хто писав, не буду повторюватися. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

До теми Сектор Гази – руїна: що задумав Трамп і куди хоче виселити 2 мільйони палестинців

Почнемо з того, що жодна арабська країна не погодиться на трансфер. Жодна. Навіть найбільш проамериканська.

Друге, а хто буде його здійснювати переселення палестинців з Сектора Гази? Ізраїльтяни? Вони це роблять вже півтора року, і що? Може, скажете, вони ще не починали? Та, ні. Все що Ізраїль міг зробити для знищення Сектори Гази – він зробив. Чи вирішило це проблему? Ні.

Значить, це мають бути американські війська? Ви собі уявляєте, американські війська висаджуються в Газі, і здійснюють там етнічну чистку? Чудовий приклад для майбутніх поколінь арабів для закріплення антиамериканізму на генному рівні.

А скільки американських солдатів загине там під час цієї операції? Чи ви думаєте їх будуть зустрічати з квітами? В принципі, нинішнє керівництво можливо так і уявляє собі цю картину, адже ЦРУ для них зайва організація, яка заважає жити у світі фантазій.