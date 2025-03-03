Это вопреки закону: полная отмена помощи Украине будет иметь болезненные последствия для Трампа

Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своими главными советниками по национальной безопасности. На ней планируют рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины, в частности прекращения или отмены помощи.

В эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко предположил, какие последствия для Трампа может иметь полная отмена военной помощи Украине. К слову, после напряженной дискуссии с Зеленским, Трамп приказал проверить возможность прекращения поставок оружия Украине.

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Какие последствия для Трампа будет иметь отмена помощи Украине

Уже прошло более месяца после инаугурации Трампа и с тех пор ни одного законопроекта в Конгресс от его команды по поддержке Украины на 2025 год не поступало. Нет даже политической инициативы от команды Трампа помочь Украине финансами, или гуманитарной помощью, а тем более оружием.

Сейчас возникает огромный вопрос, сможет ли Трамп остановить поставки оружия в Украину, которая была профинансирована еще при демократах. Ведь часть средств, которые выделялись Конгрессом Соединенных Штатов уже были перенаправлены производителям оружия в США. По этим контрактам часть оружия уже изготовлена, а часть – изготавливается. Поэтому, производители оружия осудят решение Трампа прекратить финансирование, или вообще нивелировать эту помощь.

Я откровенно неуверен, что такое решение со стороны президента Соединенных Штатов вообще может быть конституционным, ведь пойдет вразрез с решением американского парламента. К тому же оно будет противоречить доктринам безопасности Соединенных Штатов,

– отметил политолог.

По его словам, если президент Соединенных Штатов вопреки закону примет решение о приостановлении военной помощи, то согласно законодательству это вообще может рассматриваться, как государственная измена и быть основанием для очередного импичмента для Трампа.

Я не думаю, что администрация Трампа будет настолько категорична в принятии соответствующих решений,

– отметил Буряченко.

Возможно, команда Трампа просто приостановит поставки уже профинансированной военной поддержки Украины на какой-то срок, например, на 10 – 20 дней. Кстати, так они уже делали после инаугурации Трампа, когда на 10 дней остановили помощь, которая шла не только Украине, но и всем внешнеполитическим партнерам Соединенных Штатов Америки.

Обратите внимание! Опрос показал, что 46% украинцев считают, что страна может продолжать воевать с Россией без помощи США, тогда как 36% не согласны с этим.

На что настроен президент США

Многие американские и европейские эксперты пишут, что команда Трампа будет настроена на то, чтобы с одной стороны, все же возобновить диалог с Украиной, но с другой – заставить Зеленского во время следующего подписания документа в Овальном кабинете быть более покорным.

Впрочем, по мнению политолога, такая тактика сомнительна прежде всего для самого президента Соединенных Штатов. Ведь все, что сейчас происходит, существенно влияет на его поддержку среди обычных американцев. К слову, около 70% граждан США поддерживают Украину в этой войне против России.

После неадекватного поведения американского военно-политического руководства в Овальном кабинете начала раздаваться критика в отношении Трампа и Джей Ди Венса даже из рядов самой Республиканской партии,

– сказал Буряченко.

По данным Financial Times, Украина может продержаться без помощи США по меньшей мере 6 месяцев, но потеря американской техники будет большим ударом.