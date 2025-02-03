Шериф взялся за работу: для чего Трампу Гренландия и Панамский канал

Трамп хочет приобрести Гренландию ради национальных интересов США. Он также стремится восстановить контроль над Панамским каналом. Американский экспансионизм отличатся от российского, китайского и иранского. В отличие от перечисленных стран экспансия США носит прагматичный характер.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Тарас Загородний, напомнив, что мир после 1945 года еще не рухнул, потому что американцы до 1991 года осуществляли экспансию, чтобы "красная зараза" не проникла везде.

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США будут добиваться результата

Политтехнолог отметил, что концепция России заключается в том, чтобы разрушать все вокруг и строить концлагеря. Американский экспансионизм, по его мнению, отличается своей продуктивностью.

Весь мир держался благодаря тому, что главный шериф выполнял свои функции. Поддерживали ли США режим Пиночета? Поддерживали. Осуществлял ли этот режим репрессии? Да. Но если бы в Чили победили коммунисты, там бы был счет на миллионы,

– заметил Загородний.

Политтехнолог объяснил, что Трамп хочет прекратить все войны в мире, потому что они вредят бизнесу. Он также подчеркнул, что в течение своей истории американцы расширялись и покупали новые штаты.

"Забирали территории у Мексики, например Техас и Калифорнию. Придумали страну Панаму, потому что Колумбия, которая контролировала эту территорию, не хотела строить Суэцкий канал. Американцы нашли свободолюбивый панамский народ, признали эту страну, а потом она по странному стечению обстоятельств дала согласие строить канал", – напомнил Загородний.

Политтехнолог подчеркнул, что если речь идет о Гренландии и национальных интересах США, контролем над Арктикой, то американцы будут добиваться в определенном формате результата.

Американцы умеют останавливаться. Если они расширяются, то от этого процесса хорошо свободному миру. Поэтому я бы не боялся этого. Говорят, что США этим покажут пример. Нет, шериф (Трамп – 24 Канал) имеет право делать так, а все остальные не имеют,

– объяснил Загородний.

Напомним, президент США Трамп заявил, что якобы 56 000 жителей Гренландии хотят быть с Соединенными Штатами. Он объяснил, что хочет купить остров для международной безопасности. Трамп заметил, что там везде есть российские лодки, военные корабли Китая и Дания не может это контролировать.

Отметим, что недавний опрос показал, что 85% населения Гренландии против того, чтобы стать частью США. Поддержали присоединение ориентировочно 6%, еще 9% размышляют над этим вопросом и однозначного ответа не имеют.