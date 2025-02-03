Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Тарас Загородній, нагадавши, що світ після 1945 року ще не рухнув, тому що американці до 1991 року здійснювали експансію, аби "червона зараза" не проникла скрізь.

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США добиватимуться результату

Політтехнолог наголосив, що концепція Росії полягає у тому, аби руйнувати все навколо та будувати концтабори. Американський експансіонізм, на його думку, відрізняється своєю продуктивністю.

Весь світ тримався завдяки тому, що головний шериф виконував свої функції. Чи підтримували США режим Піночета? Підтримували. Чи здійснював цей режим репресії? Так. Але якби в Чилі перемогли комуністи, там би був рахунок на мільйони,

– зауважив Загородній.

Політтехнолог пояснив, що Трамп хоче припинити всі війни у світі, тому що вони шкодять бізнесу. Він також підкреслив, що протягом своєї історії американці розширювались та купували нові штати.

"Забирали території у Мексики, наприклад Техас і Каліфорнію. Вигадали країну Панаму, бо Колумбія, яка контролювала цю територію, не хотіла будувати Суецький канал. Американці знайшли волелюбний панамський народ, визнали цю країну, а потім вона за дивним збігом обставин дала згоду будувати канал", – нагадав Загородній.

Політтехнолог підкреслив, що якщо мовиться про Гренландію та національні інтереси США, контроль над Арктикою, то американці будуть добиватися в певному форматі результату.

Американці вміють зупинятися. Якщо вони розширюються, то від цього процесу добре вільному світу. Тому я б не боявся цього. Кажуть, що США цим покажуть приклад. Ні, шериф (Трамп – 24 Канал) має право робити так, а всі інші не мають,

– пояснив Загородній.

Нагадаємо, президент США Трамп заявив, що буцімто 56 000 жителів Гренландії хочуть бути зі Сполученими Штатами. Він пояснив, що хоче купити острів для міжнародної безпеки. Трамп зауважив, що там скрізь є російські човни, військові кораблі Китаю і Данія не може це контролювати.

Зазначимо, що нещодавнє опитування показало, що 85% населення Гренландії проти того, аби стати частиною США. Підтримали приєднання орієнтовно 6%, ще 9% розмірковують над цим запитанням та однозначної відповіді не мають.