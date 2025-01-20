Президент Панамы ответил на планы Трампа по Панамскому каналу

Президент Панамы резко отреагировал на заявление Дональда Трампа относительно возможного возвращения США контроля над Панамским каналом. Он подчеркнул, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в его управление.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино. Он также подчеркнул, что с 1999 года Панама ответственно руководит каналом, развивая его в интересах мировой торговли.

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Как президент Панамы отреагировал на слова Трампа

Президент Панамы решительно осудил заявления Трампа о возвращении контроля над Панамским каналом.

Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом,

– подчеркнул панамский лидер.

Он также отметил, что с 1999 года Панама ответственно руководит Панамским каналом и занимается его расширением, учитывая интересы всего мира и торговли.

По словам Хосе Мулино, Панама будет руководствоваться международным правом для урегулирования своих отношений с другими странами, в частности с США.

Какова позиция Трампа по Панамскому каналу

Трамп во время инаугурационной речи заявил, что панамские власти не выполняют свои обязательства по управлению Панамским каналом.

"И прежде всего – Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", – подчеркнул американский президент.

Он также отметил, что Панама взимает большую плату за проход через канал с американских судов, включая корабли ВМС США.