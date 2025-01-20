Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Панами Хосе Рауля Муліно. Він також підкреслив, що з 1999 року Панама відповідально керує каналом, розвиваючи його в інтересах світової торгівлі.

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Як президент Панами відреагував на слова Трампа

Президент Панами рішуче засудив заяви Трампа щодо повернення контролю над Панамським каналом.

Я повторюю те, що сказав у своєму зверненні до нації 22 грудня: канал належить і буде належати Панамі, і його управління залишатиметься під панамським контролем за дотримання постійного нейтралітету. Жодна держава у світі не може втручатися в управління каналом,

– наголосив панамський лідер.

Він також зазначив, що з 1999 року Панама відповідально керує Панамським каналом і займається його розширенням, враховуючи інтереси усього світу та торгівлі.

За словами Хосе Муліно, Панама буде керуватися міжнародним правом для врегулювання своїх відносин з іншими країнами, зокрема зі США.

Яка позиція Трампа щодо Панамського каналу

Трамп під час інавгураційної промови заявив, що панамські влади не виконують свої зобов'язання щодо управління Панамським каналом.

"І понад усе – Китай керує Панамським каналом, і ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад", – наголосив американський президент.

Він також зазначив, що Панама стягує велику плату за прохід через канал з американських суден, включно з кораблями ВМС США.