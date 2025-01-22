Чрезвычайное стратегическое значение, – ветеран армии США ответил, зачем Трампу Панамский канал

Дональд Трамп заявил, что установление контроля над Панамским каналом будет служить национальным интересам США. Новый президент хочет пересмотреть основные пункты договора с правительством Панамы, который был подписан еще в ХХ веке.

Ветеран армии США Райан МакБет рассказал 24 Каналу, что Трамп понимает неудачность такого соглашения, поэтому и заговорил о возвращении Панамского канала. Но ключевым в этом вопросе будет не его решение.

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Зачем Трампу Панамский канал

Соглашение, в соответствии с которым США потеряли Панамский канал, трудно назвать удачным. Его построили Соединенные Штаты, но польза от него идет Панаме. Тогдашний президент Джимми Картер имел добрые намерения, когда отдавал Панамский канал, но тогда никто не беспокоился о Китае как о мировой державе.

Если Соединенные Штаты контролируют Панамский канал – это значительно усложняет продвижение китайских кораблей в Атлантику. Поэтому Панамский канал имеет чрезвычайное стратегическое значение,

– подчеркнул Райан МакБетт.

Для США было бы логично взять его под контроль преимущественно экономическим путем и путем переговоров.

Возможна ли военная операция

Для того, чтобы отправить американских военных в Панаму нужна поддержка Конгресса. Как мы видим, очень трудно заставить конгрессменов договориться о чем-то, не говоря о вторжении в другую страну. В некоторых случаях они не хотели проголосовать за вторжение в Ирак.

Конгресс должен выделить финансирование. Президент не может отправлять войска куда-либо на длительное время без того, чтобы Конгресс выделил средства для их пребывания там,

– добавил ветеран армии США.

Сейчас у Панамы нет Вооруженных Сил, поэтому с технической точки зрения американцы могут перебросить войска, вторгнуться в Панаму и захватить Панамский канал. Сделать это не так трудно, но получение финансирования, моральность такого поступка – оставляют много вопросов.

Обратите внимание! Президент Панамы осудил заявления Трампа и подчеркнул, что Соединенные Штаты как и любая другая страна не могут вмешиваться в управление Панамским каналом. Он добавил, что Панама ответственно занимается каналом и его расширением с 1999 года.

"Но зачем воевать, если можно купить? Если есть достаточное количество людей, которые заинтересованы в продаже, а Соединенные Штаты имеют деньги, то я не понимаю, почему они не могут выкупить Панамский канал или заключить лизинговый договор на определенное количество лет. Часто, когда вы протягиваете долларовую купюру, это гораздо привлекательнее, чем протянуть винтовку", – подчеркнул Райан МакБет.