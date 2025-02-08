Москва отказалась от предложений из Вашингтона: что именно мог предложить Трамп

Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет встречу с Владимиром Зеленским, а также сказал о намерении встретиться с Владимиром Путиным. В то же время Россия не проявляет готовности к переговорам.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что ожидалось увидеть план Трампа на Мюнхенской конференции 14 – 16 февраля. Впрочем теперь понятно, что этого не произойдет.

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Кремль отказывается от компромиссов

"В России сообщили, что серьезных дискуссий по поводу встречи Трампа и Путина еще не было. Заявления Дмитрия Пескова только подтверждают, что Москва отказалась от предыдущих предложений из Вашингтона", – сказал Марк Фейгин.

СМИ написали, что Трамп представляет свой план на Мюнхенской конференции и даже опубликовали несколько возможных пунктов. Стало понятно, что говорится о замораживании боевых действий, демилитаризованой зоне, внутри которой будет европейский контингент.

Но этот компромисс точно не приняли, потому что официального плана так и не озвучат. Об этом сказал спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Поэтому становится понятно, что Москва не хочет идти на компромисс.

Имеет ли Трамп свой план мира

В американской прессе, со ссылкой на источники, озвучивался план президента США. Всюду говорилось о 3 условиях: отказ Украины от вступления в НАТО, оккупированные территории остаются российскими, создание демилитаризованной зоны, где будут западные войска, чтобы война не возобновилась на следующий день

Это не устраивает Москву, потому что она не строит планов, по которым что-то получает и от чего-то отказывается. Она хочет всю Украину. Там прекрасно понимают, что если Украина попадет под мандат ООН или других миротворцев, то остальную территорию никогда не удастся оккупировать,

– отметил Марк Фейгин

Планы России исключительно агрессивные и направлены на внешние, поэтому никакие компромиссы ее не устроят.

О встрече Путина и Трампа

Скорее всего, Москва будет отрицать любые компромиссы до момента переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Возможно, они пройдут в телефонном режиме. В Вашингтоне президент США может встретиться с украинским лидером, а после этого поговорит с Путиным, чтобы договориться о времени и месте встречи.

На это Путин пойдет. Скорее всего, встреча будет в феврале или марте. Надо понимать, что телефонный разговор ни к чему не обязывает в отличие от встречи. Если Трамп уедет с нее недовольным, то для него это станет поражением,

– заметил российский правозащитник.

Итак, пока никакого плана нет, потому что Москва всячески сопротивляется. Президент США обещал быстро закончить войну и теперь понимает, кто виноват в том, что он не может выполнить обещание. Совсем скоро американцы спросят Трампа, почему еще ничего не сделано, и он это прекрасно понимает.