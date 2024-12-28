Шольц рассказал, как Трамп видит окончание войны в Украине

Олаф Шольц рассказал, что Дональд Трамп, как и он, убежден, что война может закончиться только тогда, когда Украина станет сильной в военном плане. Экс-канцлер также выразил уверенность, что, несмотря на некоторые опасения, США, Европа и Германия смогут координировать свою политику в отношении Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на экс-канцлера Германии Олафа Шольца в интервью t-online.

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Как Трамп видит окончание войны в Украине

Отвечая на вопрос, боится ли канцлер относительно того, что "Трамп откажется от Украины", Олаф Шольц отметил, что новоизбранный президент США понимает: завершить войну возможно только при условии, что Украина будет сильной.

Трамп хочет прекращения войны. И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только при условии, если Украина будет сильной в военном плане,

– сказал он.

Шольц также выразил уверенность, что, несмотря на некоторые опасения, "нам удастся достичь скоординированной политики в отношении Украины между США и Европой, а также между США и Германией".

К слову, Шольц также заявил, что готов к новому разговору с Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что украинская армия является сильной и мужественно защищает страну от российских войск.