Ни Трамп, ни Харрис: в Bloomberg спрогнозировали пессимистический сценарий войны в Украине

Владимир Зеленский представил союзникам План победы, воплощение которого должно заставить Россию положить конец войне. Кандидат в президенты США Трамп говорит, что тоже знает, как завершить конфликт. Стратегия есть и у его конкурентки Камалы Харрис. Впрочем, ни один из этих планов трех политиков не остановит войну.

Такое мнение высказал Хэл Брэндс, обозреватель Bloomberg Opinion и почетный профессор Генри Киссинджера Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса.

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Ни в Украине, ни на Западе не знают, как достичь достойного мира

По словам обозревателя, сейчас ситуация на поле боя разворачивается не в пользу Украины. Она медленно проигрывает на восточном фронте. Силы обороны страдают от недостатка живой силы и боеприпасов. Ракетная кампания глубокого удара по России является потенциально многообещающей, но ее сдерживает нерешительность Запада. Широко разрекламированный План победы, который включает приглашение Украины в НАТО, не получил значительной поддержки США.

Поскольку перспективы в Украине ухудшаются, в Вашингтоне растет давление по урегулированию путем переговоров. Впрочем, отмечает Брэндс, проблема заключается в том, что никто не знает, как обменять слабую позицию на фронте на достойный мир.

Почему планы Трампа и Харрис не сработают

Так, план Трампа является самым простым. Он планирует ультиматумами усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Чтобы добиться заключения мирного соглашения, президенту Украины он будет угрожать прекращением помощи от США, а российскому диктатору – увеличением поддержки Украины и более жесткими санкциями.

Эта стратегия соответствует имиджу жесткого парня Трампа. Прекращение помощи США быстро поставило бы Украину на колени. К сожалению, не так понятно, почему угроза увеличения помощи США Украине должна напугать Путина, учитывая, что Трамп годами жаловался на то, сколько стоит существующая помощь,

– подытожил эксперт.

Можно предположить, что план Трампа направлен не на установление справедливого мира, а на обеспечение мира любой ценой. Республиканец, вероятно, рассчитывает, что Украина откажется от своих оккупированных территорий и ограничит отношения с Западом в обмен на прекращение огня.

Демократы во главе с Камалой Харрис планируют дальше помогать Украине сдерживать российскую агрессию, надеясь, в конце концов, сделать цену войны для Москвы непомерно высокой. Вашингтон может умеренно усилить санкции, преследуя некоторые китайские банки, которые способствуют стратегической торговле с Россией. Харрис в случае победы может показать Путину, что Запад не прекратит поддерживать Украину.

Этот подход также имеет очевидную слабость. Если поддержка, которую оказывали США до сих пор, не заставила Путина сдаться, почему стратегия, которая содержит – по сути - преимущественно то же самое, теперь сработает? Действительно, Путин платит ужасную цену за километр. Он не может вечно нести большие потери в живой силе и технике. Но учитывая, что население России почти в четыре раза превышает население Украины, армия Зеленского может истечь кровью раньше, чем это сделает армия Путина,

– проанализировал Брэндс.

По мнению обозревателя, США не могут полноценно поддерживать Украину из-за противоречия, не решенного еще с 2022 года. С одной стороны, Вашингтон желает победы Украины. С другой стороны, он не хочет эскалации с Россией.

Сегодня многие в США считают, что мирное соглашение поможет стране уменьшить расходы и риски, которые Америка несет поддерживая Украину. Впрочем, такие разговоры несут пользу только Путину.

То, что на Западе не исключают компромисс, вдохновляет Путина. Это дает уверенности ему в том, что он способен достичь максимальных целей по оккупации территорий и ограничения суверенитета Украины.

Также разговоры о компромиссе открывают для российского диктатора возможность перевести дух. Он может согласиться на прекращение огня на нынешней линии соприкосновения, чтобы собрав силы, ударить по Украине снова. Кроме того, у главы Кремля появился бы шанс поссорить союзников, выступающих за мирное соглашение с теми, кто против уступок Москве.

Профессор отметил, что мирное соглашение – хорошее оно или плохое для Украины – не принесет долгосрочного решения этой саги. Путин не отказался от того, чтобы сделать Украину российской колонией.

Опустошенная разоренная Украина не сможет защититься сама. Поэтому никакое урегулирование не продлится, если Запад не предоставит Украине долгосрочных гарантий безопасности, а также военной и финансовой помощи, необходимой для того, чтобы убедить Путина, что возобновление конфликта является плохой идеей,

– отметил историк.



Если США под руководством Трампа или Харриса этого не осознают, завершение одной российско-украинской войны может просто начать отсчет до начала следующей.