Президент США Дональд Трамп реагирует на неадекватные посты заместителя главы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. И это выгодно для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что для американцев бывший президент – это не пустые слова. Хотя мы все прекрасно понимаем, что Медведев – это обычное пустое место, которое занимает высокую должность.

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Почему этот конфликт на руку Украине?

Как отметил Богданов, у Трампа уже прошла стадия восхищения Путиным и его окружением. Сейчас у него стадия ненависти. И он готов цепляться к чему угодно.

Медведев выражает радикальные, но вполне понятные месседжи от Кремля. Это явно раздражает Трампа и еще больше "накачивает" его против России.

Трамп реагирует на это, учитывая его темперамент. Это очень хорошо. Трамп легитимизировал Медведева. Его заявления приобрели вес. Учитываем, что Медведев не остановится в употреблении алкоголя и продуцировании специфических текстов. Поэтому реакция от американцев может быть еще более радикальной. Хорошо, что Медведев это пишет. А Трамп – реагирует. Не вижу в этом проблем,

– сказал Богданов.

Своими постами Медведев продолжает подстрекать Трампа на все более жесткую позицию в отношении России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Медведеву стоит следить за своими словами. Также он фактически назвал его "неудачным экс-президентом России". Медведев уже агрессивно на это ответил.