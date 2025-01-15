Команды уже работают над деталями встречи, Зеленский рассказал, чего ожидает от Трампа

Уже 20 января состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. Зеленский убежден, что после этого политика укрепления Украины продолжится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Дональдом Туском в Польше.

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Что Зеленский думает о президентстве Трампа

Владимир Зеленский отметил, что США являются стратегическим партнером стабильности в мире. По словам президента, именно США – крупнейший донор Украины в борьбе за выживание против российской агрессии.

Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины после инаугурации. Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром,

– указал президент.

Зеленский отметил, что для мира Украине нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной.

К слову, советники Трампа признают, что заявления о скором завершении войны были предвыборной риторикой, а реальность конфликта значительно сложнее. Один из соратников Трампа заявил, что они рассматривают график в несколько месяцев, а это "минимальное время, необходимое для разработки реального плана".