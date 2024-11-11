Украина не была заранее проинформирована о звонке Трампа и Путина, – Reuters

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Там заявили, что сообщение СМИ о информированности Киева было ложным.

24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что украинский МИД объяснил, что заявление о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, является ложным.

Смотрите также Трамп провел телефонный разговор с Путиным, – WP

Что говорят в МИД Украины о разговоре Трампа и Путина

Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом разговоре, являются ложными. Соответственно, Украина не могла ни поддержать, ни выступить против этого разговора,

– заявил представитель министерства Георгий Тихий.

Стоит заметить, что издание The Washington Post написало со ссылкой на информированные источники, что Трамп и Путин разговаривали по телефону и обсуждали войну в Украине. Также журналисты заявили, что Киев был проинформирован об этом разговоре и не возражал относительно его проведения.

Кстати, на днях польский премьер Дональд Туск заявил, что скоро станут известны дата и линия прекращения огня. Мол, разрабатывают план по урегулированию войны в Украине.

Однако представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал: