Станут толчком к миру: для Трампа и Путина будет несколько важных дат в 2025 году

Дональд Трамп и Владимир Путин часто акцентируют на определенных датах. В контексте завершения российско-украинской войны это также может иметь определенное значение, ведь приближаются важные для лидера США и России события.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что прекращение огня на территории Украины является очень сложным процессом. Все потому, что стороны могут обвинять друг друга в несоблюдении условий.

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Трамп и Путин хотят мира

По мнению Ольги Романовой, до настоящего мира между Россией и Украиной еще очень далеко, однако Трампу необходим мир до 29 апреля 2025 года, а Путину и до 9 мая. Владимиру Зеленскому и Украине нужно, чтобы кремлевский диктатор прекратил атаковать украинские территории.

Здесь три таких очень далеких пояса более-менее сходятся. Все любят даты, реперные точки Трампа в этом году сейчас совпадают с реперными точками Путина. 29 апреля и 9 мая довольно близкие даты, поэтому в этот период две страны могут захотеть что-то презентовать миру,

– предположила глава благотворительного фонда.

По ее словам, украинцы же показали, что не играют в пиар. Зеленский, пожалуй, единственный из уже указанных политиков, кто не принимает в этом участие, ведь он борется за завершение войны.

Именно он может заставить стороны подписать реальный мир, однако условия так или иначе, вероятно, не устроят ни одну из сторон,

– отметила Ольга Романова.

Кроме того, политически Дональду Трампу было бы очень выгодно очень выгодно в первые 100 дней своего президентства представить американцам какие-то успехи в урегулировании российско-украинской войны. Лидер США, вероятно, сейчас активно работает над этим.

Интересно, что спецпредставитель Трампа Уиткофф посетил Москву с целью обсуждения возможностей прекращения войны, в частности вариантов перемирия или мирного соглашения. По словам политолога Владимира Фесенко, мирный план США могли откорректировать, однако его реализация зависит от готовности Путина идти на компромиссы. Времени на достижение договоренностей мало: Трамп стремится продемонстрировать результат до конца апреля, а переговоры могут продолжиться и в мае.