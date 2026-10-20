В специальном аналитическом обзоре для 24 Канала корреспондентка Independence Avenue Media Мария Ульяновская объясняет истинные мотивы резкого изменения политики Дональда Трампа в преддверии выборов. За неожиданной благосклонностью Трампа к уступкам России стоят прямые финансовые интересы его окружения, в частности потенциальные сделки с российскими нефтяными гигантами.

Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении России, а его готовность к новым договоренностям с Кремлем вызывает все больше вопросов. За политическими заявлениями могут стоять не только геополитические расчеты, но и бизнес-интересы, способные повлиять на поддержку Украины со стороны США.

Американская журналистка Мария Ульяновская в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснила, почему окружение Трампа может быть заинтересовано в возобновлении бизнеса с Россией, как предстоящие выборы в Конгресс повлияют на поддержку Киева и почему Москва стремится договариваться о судьбе Украины без ее участия. Также она рассказала, может ли сближение Вашингтона с Кремлем вызвать политический кризис в США.

Октябрьский сюрприз: как бизнес-интересы диктуют внешнюю политику

Резкое изменение риторики Дональда Трампа относительно войны в Украине, которое произошло в октябре, стало настоящим шоком даже для части его однопартийцев. Еще месяц назад он подписывал законопроекты о дополнительных санкциях против России, а сейчас фактически помогает Москве заставлять Киев капитулировать.

В американском политикуме это явление уже окрестили классическим "октябрьским сюрпризом" – неожиданным фактором, который критически влияет на результаты ноябрьских выборов.

Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что его главная цель – предотвращение человеческих жертв и снижение цен на дизельное топливо для американских фермеров, реальная мотивация выглядит гораздо более прагматичной.

Американские СМИ указывают на прямые бизнес-интересы окружения Трампа. Речь идет о потенциальных соглашениях о продаже активов "Лукойла" американским инвесторам, связанным с предвыборной кампанией Трампа, а также компаниям, сотрудничающим с Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом.

Кроме того, на кону стоят соглашения о добыче полезных ископаемых в России. Так, стремление как можно быстрее завершить войну продиктовано желанием восстановить прибыльные деловые связи с Москвой, что создает прямой конфликт интересов.

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Потеря проукраинского ядра в Конгрессе

Параллельно с тревожными сигналами от Трампа Украина сталкивается с серьезным вызовом в законодательном органе США. На предстоящих выборах решается не только партийное большинство, но и личный состав тех, кто традиционно лоббировал украинские интересы.

Из Сената уходят 11 законодателей, 10 из которых были ярыми сторонниками Украины. Среди них – ключевые фигуры украинского кокуса, которые инициировали законопроекты о санкциях и осуществляли жесткий контроль над действиями администрации.

Потеря таких голосов (включая последствия смерти сенатора Линдси Грэма) означает, что Киеву придется выстраивать отношения с новыми лицами, чья позиция пока остается неизвестной или максимально нейтральной.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Палате представителей, где 59 конгрессменов не будут баллотироваться на переизбрание. Для Украины критически важно, сохранится ли двухпартийная коалиция в ее поддержку, ведь даже среди республиканцев есть те, кто открыто критикует политику Трампа.

Например, конгрессмен Дон Бейкон прямо заявляет, что Путин "обманывает" Трампа, и такие действия могут войти в историю США как чрезвычайно позорная глава.

Геополитический треугольник и угроза кулуарных договоренностей

На фоне внутриполитической турбулентности в США Россия пытается перехватить инициативу на международной арене. Предложение Владимира Путина провести встречу с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре для обсуждения завершения войны без участия Владимира Зеленского является попыткой перевести решение судьбы Украины в формат договоренностей больших держав.

Эта стратегия не нова: Москва последовательно пытается исключить европейских посредников и привлечь Китай в качестве якобы нейтральной стороны. Однако легитимность такого формата вызывает серьезные сомнения в американской экспертной среде.

Пентагон в настоящее время руководствуется доктриной переориентации на Индо-Тихоокеанский регион для противодействия Пекину. В этом контексте США пытаются оторвать Россию от Китая.

Сильная Россия невыгодна Вашингтону, поскольку она станет третьей сверхдержавой, но и полностью ослабленная Россия, которая окончательно попадет под контроль Пекина, также представляет угрозу.

Украина оказывается заложницей этой сложной геополитической игры, в которой ее собственные интересы рискуют быть проигнорированными.

Внутреннее сопротивление и перспектива расследований

Действия администрации и риторика Трампа уже спровоцировали масштабное сопротивление внутри США. Акции протеста "Нет королям" (No Kings Rally) собрали около семи миллионов участников по всей стране. Люди выходят не просто для того, чтобы выразить недовольство, а чтобы продемонстрировать гражданскую позицию, требуя, в частности, усиления поддержки Украины.

Если Демократическая партия получит большинство в Палате представителей, администрацию Трампа ждет волна серьезных расследований. Демократы уже сейчас требуют информацию о финансировании частных мероприятий семьи Трампа российскими олигархами.

В перспективе рассматривается даже возможность нового импичмента, основанием для которого могут стать неправомерные выгоды, полученные окружением президента от сближения с Россией. Так, украинский вопрос вновь может стать катализатором глубокого политического и юридического кризиса в Вашингтоне.