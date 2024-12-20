Шольц и Трамп согласились, что война против Украины "длится слишком долго": детали разговора

В среду, 19 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз переговорил с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Олафа Шольца.

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О чем говорили Шольц и Трамп и к каким выводам пришли

Собеседники согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру,

– говорится в сообщении.

В то же время во время разговора Шольц подтвердил, что будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.

Сейчас у Дональда Трампа о разговоре с канцлером Германии не сообщали.

К слову, ранее Олаф Шольц комментируя отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus заявил, что ожидает поддержки Дональда Трампа в этом вопросе.

Ранее Дональд Трамп осудил решение администрации Байдена предоставить Украине разрешение бить американскими ракетами вглубь по территории России.