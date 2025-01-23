Что не так с заявлением Трампа о 60 миллионах потерь России во Второй мировой: исторический фактчекинг

Президент США Дональд Трамп в своей персональной соцсети (то есть неофициально) фактически поставил России ультиматум о начале мирных переговоров. Заявление мгновенно привлекло внимание всего мира и вызвало невероятных масштабов скандал. Но причиной стали не, собственно, прямые угрозы российскому диктатору (наконец-то!), а единственное предложение из прелюдии к ним.

Вот что сказал президент США.

Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней,

– "исторический" фрагмент поста президента Трампа.

Показательно, что от этого "вспыхнуло" не только у россиян, но и у украинцев. И хотя "фактчекинг Трампа" – жанр неблагодарный, 24 Канал считает необходимым его провести. Во время, когда соцсети формируют мировоззрение и лидеры общественного мнения определяют для миллионов, если не миллиардов людей – что истина, а что нет, фактически превратившись в "оружие массового поражения", фактчекинг остается едва ли не единственным оружием сторонников адекватности.

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В чем действительно Трамп прав и почему так вспыхнуло у россиян

Начать стоит с того, в чем Трамп прав и от чего больше всего пылает у россиян.

"Россия помогла нам победить во Второй мировой войне", – это действительно так, хотя и противоречит коренным образом российскому историческому нарративу "деды воевали", на котором сейчас построена вся конструкция российского фашизма, также известном как рашизм.

Эта концепция заключается в том, что СССР (тогдашнее название России) вынес основное бремя во Второй мировой войне, которую называет Великая отечественная, ведя стартовый отсчет не от времени, когда "Совок" был союзником нацистов в разделе Восточной Европы, а только со времени нападения Гитлера.



Во времена Путина эта концепция приобрела причудливые формы с гипертрофированным культом мертвых и догматическим отрицанием любых реальных фактов, которые не вписываются в их нарратив.

Сейчас в России даже существует уголовная ответственность за правдивое освещение роли СССР во Второй мировой войне. Эта статья активно применяется, поэтому историки за собственные исследования и обычные граждане просто за пост или репост в соцсетях уже получают реальные сроки.

Когда-то настоящим шоком стало циничное заявление Путина, что Россия победила бы во Второй мировой войне и без Украины.

16 декабря 2010 года Путин (тогда "только" премьер), отвечая на вопрос, победили бы Гитлера, если бы Россия и Украина были разными государствами, неожиданно заявил следующее:

Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей... Под тем, что я сказал, есть определенная почва. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР – более 70% потерь... Это исторический факт, это все в документах есть. Это совсем не умаляет того значения, которое сыграли в общей победе республики бывшего Советского Союза, но, безусловно, когда мы были вместе, мы были гораздо более мощной силой. Именно поэтому здравомыслящие и патриотически настроенные государственные деятели страны никогда не допускали даже мысли о разделе и о разделении таких ее единых составляющих, как Россия, Беларусь, Украина,

– говорил Путин.

Как видим, если диктатор не ценит роли Украины (и всех других "республик" СССР), хотя именно Украина и Беларусь на самом деле понесли наибольшие потери, а не РСФСР (что бы ни говорил диктатор), то не стоит надеяться, что он оценит роль союзников.

Почему без американского ленд-лиза СССР не выстоял бы во Второй мировой

Но и здесь он ошибается, потому что все в реальности произошло так, как сказал Трамп – СССР присоединился к коалиции союзников и помог победить. Причем ПОМОГ – не просто слово, оно имеет реальное наполнение, ведь без американского ленд-лиза СССР просто не выстоял бы.



Из-за бездарности собственных генералов и нежелания своего же войска сражаться за причудливые идеалы коммунизма, Сталин потерял в первые месяцы войны почти всю кадровую армию и чуть ли не всю технику (как Путин зимой 2022-го), и если человеческих резервов у Сталина было немало, то технику и снаряжение взять было неоткуда.



Арктический конвой PQ-17 с поставками по ленд-лизу для СССР. На переднем плане американский танк M3, чью 37-миллиметровую пушку использовали для противовоздушной обороны во время атак немецкой авиации, июль 1942 года / Фото Imperial War Museums

Фактически США взяли на себя логистику и обеспечение Красной армии:

без американских "студебекеров" не было бы легендарных "Катюш",

артиллерию таскали бы лошади и люди, а без "фордов" и "виллисов" армия бы шла пешком,

без американского алюминия не было бы самолетов.

Кроме того, не забывайте, что в 1942-м году каждый третий советский танк был британским или американским, а каждый 5-й советский самолет (но уже за все время войны) был фактически подарком союзников.



И так можно продолжать до бесконечности – написать про авиационный бензин, взрывчатку и вообще технологии, и что там говорить – даже армейские пуговицы были Made in USA, как и легендарная американская тушенка.



Танк M3 Stuart и часть корпуса бомбардировщика А-20, которые отправляются в СССР по ленд-лизу в одном из арктических конвоев, 1942 – 1943 годы / Фото Wikimedia

Всего в годы Второй мировой США потратили на ленд-лиз для СССР около 11 миллиардов долларов, в нынешних ценах это более 210 миллиардов. Это вдвое больше, чем совокупная помощь США Украине сейчас, но нужно учитывать, что тогда не было таких сложных и дорогих систем как PATRIOT или ATACMS. То есть всего было очень и очень много.

Поэтому Путину лучше заткнуть рот и не злить взрослых. Но нет, он поручил своему спикеру Пескову позориться дальше – тот заявил, что ленд-лиз был для США бизнесом, а платить долги СССР Россия закончила только во времена Путина.

Здесь также почти все ложь. Потому что СССР должен был заплатить только 722 миллиона долларов, то есть менее 10%, при этом заплатил лишь не более 50%. Интересный бизнес, не так ли?



Жалкая попытка оправдания от россиян / Скриншот

Где Трамп ошибся и откуда взял 60 миллионов погибших россиян

Идем дальше и переходим к количеству потери.

"60 000 000 погибших россиян" – это число с потолка, его вы не найдете ни в одной исторической работе или документе.

Есть сталинская оценка потерь – 9 миллионов человек, есть хрущевская – 20 миллионов, брежневская – более 20 миллионов и горбачевская – 27 миллионов погибших. Позже эти оценки неоднократно неофициально и полуофициально пересматривали (конечно, в сторону увеличения), превратив в какой-то момент все это в фарс и соревнования "кто больше".



В какой-то момент эти оценки взлетели до 50+ миллионов, откуда пошли "гулять" по различным научным справочникам и даже учебникам.

В большинстве случаев использовалась та же методика подсчета, что и у Трампа, то есть – "с неба". Правда, тогда это маскировалось так называемой “политической целесообразностью”, потому что каждый из советских диктаторов преследовал собственные цели и ни одна из них не имела ничего общего с установлением истины.

Только после свержения СССР, когда Россия временно приоткрыла собственные архивы, ученые получили возможность провести собственные подсчеты. Сейчас в России консенсусным считается количество потерь СССР во время Второй мировой войны 26,6 миллиона человек (именно о нем упоминали российские пропагандисты из "РИА Новости", реагируя на заявление Трампа).

Заметим, что украинские историки и демографы с этими оценками не соглашаются и называют собственные цифры.

Согласно им, Украина в годы Второй мировой потеряла 5,2 миллиона гражданских и 3,3 миллиона военных. Численность населения УССР за время немецко-советской войны уменьшилась более чем на 10 миллионов человек.



Потери Украины во Второй мировой войне, о которых не знает Дональд Трамп / Инфографика 24 Канала

При этом окончательная точка, пока не будут открыты российские архивы, поставлена не будет.

Почему на Западе до сих пор повторяют ложные нарративы о роли россиян во Второй мировой

Извините, но Трамп пишет только о русских? Здесь он повторяет давний западный нарратив, согласно которому все население Российской империи считалось русскими. Так было во времена империи немецкой династии Романовых, так было и при коммунистах.

Только в последнее время, благодаря российско-украинской войне этот нарратив был отчасти разрушен. Тогда мир узнал, что кроме россиян есть украинцы, белорусы, казахи и другие. Поэтому во Второй мировой войне воевали не только русские, но и представители порабощенных Россией народов – или с собственными "республиками", или вообще без них, как многочисленные "малые народы России".

Украинцев здесь спрятать на самом деле трудно, хотя Трампу удалось. Поэтому специально для него напомним, что в годы Второй мировой войны в рядах Красной армии воевали около 7 миллионов украинцев.



Это составляло примерно 23% от общей численности вооруженных сил СССР. Примерно такой процент имеют украинцы и среди героев СССР – высшей награды того государства. При этом в 1944 году каждый третий военнослужащий Красной армии был выходцем с территории Украины, а в пехотных частях и соединениях четырех Украинских фронтов украинцы составляли 60 – 80% от общей численности.

Поэтому, когда Путин говорит, что Россия победила бы Гитлера сама, он должен забрать у этого воинства всю технику, тушенку и бензин, а также пятую часть людей, включая генералов Малиновского, Черняховского, Рыбалко, Москаленко, Лелюшенко, Деревянко, Гречко и трижды героем СССР Кожедубом. После этого такому бы полководцу ничего не оставалось как сидеть за Уралом и надеяться, что Германия удовлетворится условиями Брестского мира 1919 года.

К счастью, история не знает условного способа, а значит, видеть, как реализуются больные бредни Путина о победе без украинцев, белорусов, азербайджанцев, армян и других, не нужно. Вместо этого нужно просто остановить этого бешеного фальсификатора истории, и хорошо, что это также начал понимать и президент Трамп (напомним, ранее он говорил, что это именно Россия победила Наполеона и Гитлера). Все остальное будем обсуждать после победы.