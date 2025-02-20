Дело не в выборах, Трамп хочет избавиться от Зеленского, – The Economist

Дональд Трамп назвал действующего президента Украины "диктатором". Вероятно, команда президента США "хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Трамп хочет избавиться от Зеленского

Журналисты The Economist пишут, что за 3 года Украина претерпела немало страданий, пережив то, что раньше странам Запада казалось немыслимым: бои за Киев, война на истощение, ракетные и дроновые атаки, авиаудары бомбами и расстрелы. Издание отмечает, что теперь, очевидно, открылся "новый фронт" – с Запада.

Так, в СМИ напомнили, что скандальные заявления Трампа и решение поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным демонстрируют его явное желание реабилитировать Кремль. Собеседники издания отмечали, что ожидали подобных действий, но все равно были шокированы. Кроме того, такие действия Трампа стали свидетельством того, насколько сильно российские нарративы закрепились в США. The Economist добавляет, что сейчас в парламенте депутаты готовятся к перспективе, что, возможно, придется голосовать за унизительное соглашение о прекращении огня.

Издание отмечает, что даже при условии, что Украина выйдет из войны, ее "ждет борьба за выживание", ведь люди истощены, тысячи людей погибли, миллионы выехали за границу и многие из них уже не вернутся. Один из собеседников издания отметил, что Украина нуждается в мире, но "вопрос заключается в том, чтобы мир одновременно не добил".

Впрочем, несмотря на все потрясения, пока нет ни одного документа, который бы был похож на соглашение о прекращении войны. В то же время The Economist отмечает, что сейчас многое развивается по худшему сценарию для Украины. Сейчас представители украинской элиты опасаются, что заявления команды Трампа с призывами к прекращению огня без гарантий безопасности и немедленных выборов означают "российскую ловушку": призывы к прекращению огня без гарантий безопасности и немедленных выборов, которые разрушат украинское единство.

Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился и который, по его мнению, является неудобным. Это не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского,

– заявил изданию бывший дипломат.

Журналисты The Economist отмечают, что скорость Трампа, вероятно, приведет не к миру, а к неприемлемому предложению для Украины. В издании добавляют, что в таком случае Зеленскому придется сесть за стол с убийцей Путиным и вести с ним переговоры. Однако Зеленский четко дал понять, что не согласится на прекращение огня без четких гарантий безопасности или на любое соглашение, которое может заключаться без Украины.

Издание добавляет, что теоретически Украина может продолжать борьбу вопреки соглашению Трампа. Украинская армия показала высокий уровень мастерства, одна могут быть проблема на операционном уровне. В то же время Трамп имеет немало рычагов, чтобы заставить Украину соблюдать соглашение, и один из них – сокращение или полное прекращение военной помощи и снятие санкций с России. Более того, Трамп может способствовать тому, что основная коммуникация на поле боя может не работать и военные останутся без спутниковой связи Starlink.

Если Зеленский сможет мобилизовать 18- и 20-летних мужчин, возможно, стоит бороться. Если он не может, он должен принять лучшую сделку, которую он может,

– процитировало издание высокопоставленного американского чиновника.

Издание резюмирует, что поскольку Европа исключена из переговоров по мирному соглашению, то сейчас многое зависит от Зеленского. Журналисты отмечают, что у президента Украины есть веская причина противостоять требованиям Трампа, однако сделать это будет "очень сложно психологически и даже опасно". Журналисты добавляют, что настоящим кошмаром для Украины станет воплощение Трампом кремлевского плана в жизнь: прекращение огня без эффективных гарантий безопасности; выборы, которые приведут к политическому параличу; затем демобилизация, массовая эмиграция и начало внутренней дезинтеграции.