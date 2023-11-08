Выборы в США: Зеленский ответил, боится ли переизбрание Трампа президентом

В декабре 2024 г. в США состоятся президентские выборы. В них, в частности, примет участие Дональд Трамп, выступающий за "мирные переговоры" Путина и Зеленского и "сдачу" России отдельных украинских территорий.

На фоне скандальных заявлений бывшего главы США президент Зеленский прокомментировал, боится ли возможного переизбрания Трампа.

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Люди беспокоятся

Глава государства подчеркнул, что избрание нового президента – это выбор граждан США, а потому он не может сказать за них, будет ли поддержка кандидатуры Трампа хорошей или плохой.

Впрочем, добавил Зеленский, украинцев беспокоят отдельные голоса в Республиканской партии США, представителем которой, собственно, и является Трамп. Они опасаются, что политика государства-союзника по отношению к Украине может измениться.

Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наши люди боятся таких голосов,

– отметил президент.

Трамп и "мир" за 24 часа

: Республиканцы, являющиеся большинством в Палате представителей, выступают за уменьшение помощи Украине. Так, к примеру, Байден направил в Конгресс заявку на выделение Украине и Израилю 106 миллиардов долларов. Однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) предложил проголосовать за оказание помощи Украине и Израилю в отдельности. 2 ноября Палата представителей проголосовала за выделение помощи только Израилю . Байден пообещал ветировать этот законопроект.

Осенью этого года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он не проиграл в свое время Байдену, полномасштабной войны не случилось бы. Мол, будь он президентом, то сумел бы договориться о "справедливом соглашении для всех". "Справедливо" в понимании Трампа означает, что Украина без боя должна была отдать определенные части своей территории. Кроме того, политик повторил тезис российской пропаганды, мол, пока еще не известно, оккупируют ли Украину полностью.

Ранее Трамп заявлял, что способен закончить войну через 24 часа. Для этого он планирует усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Украинский лидер, комментируя заявления экс-президента США, пригласил его в Киев и пообещал за 24 минуты убедить в том, что договариваться с Путиным о мире невозможно.

Однако Трамп предложение приехать отклонил, отметив, что пока Зеленский имеет "дело" с Байденом, его визит в Украину мог бы повлечь за собой "конфликт интересов".