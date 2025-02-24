У Трампа есть 2 слабых места: доведут ли они его до импичмента

Дональд Трамп имеет необычный подход к решению политических и военных конфликтов, демонстрируя не абы какую уверенность и убедительность. Он стремится любой ценой достичь своих целей. Однако президент США также имеет собственную "ахиллесову пяту" и даже не одну.

В разговоре с 24 Каналом психолог и профайлер Дмитрий Попов заметил, что Трамп может изменить свое мнение и свернуть со своего пути при определенных обстоятельствах. Также он назвал политиков, которые могут влиять на президента США.

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Процесс начнется по всей стране

Попов заметил, что Дональд Трампа имеет 2 слабых места.

Во-первых – это Конгресс США – Палата представителей и Сенат.

Если ему не удастся задавить неугодных, что он мастерски делает, как по лекалам Путина, то он вполне может получить импичмент,

– предположил психолог.

Во-вторых – когда электорат Трампа, особенно в южных регионах США, в конце концов поймет, что его политика не приводит к мгновенному обогащению и улучшению их жизни, тогда они начнут выступать так же как сейчас сторонники демократов.

Когда такой процесс начнется по всей стране, Трамп будет вынужден обратить на это внимание,

– отметил Попов.

Обратите внимание! Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили хорошо знает Дональда Трампа. На фоне громких заявлений американского президента, он считает, что Трамп – "не сумасшедший, а очень умный человек". У него, по словам Саакашвили, есть "свой стиль и путь".

Психолог подчеркнул, что на Трампа не окажет никакого влияния то, что будут говорить Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Кир Стармер, Владимир Зеленский.

В то же время заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина – окажут. Однако, по словам Дмитрия Попова, трудно сказать, что это будет за влияние, но точно большее, чем то, что могут создать европейские лидеры и даже Джастин Трюдо вместе.

Отметим, что политолог Владимир Фесенко считает, что политика Дональда Трампа уже приводит к резким всплескам антиамериканских настроений во многих странах мира, в частности в Украине. По его мнению, последствия президентства Трампа "будут разрушительными", в частности для Соединенных Штатов.

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