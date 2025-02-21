В чем заключается истинная причина изменения риторики Трампа

Предлагаю не делать из себя идиотов и не объяснять большие политические и геополитические процессы какими-то "личными отношениями".

Пример из истории

Думаете, Гитлер уничтожил Чехословакию, потому что был очень обижен на чехов? А Чемберлен с Даладье санкционировали это, потому что им когда-то рассказал несмешной анекдот президент Бенеш? Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Гитлер имел комплексный план преобразования мира и настойчиво шел к его реализации. Захват Судеты, а затем и всей Чехии был частью этого плана, который предусматривал на первом этапе присоединение "удельно немецких" земель, а дальше уже – завоевание пространства для расселения немецких колонистов.

Франция и Великобритания на первых этапах вполне поддерживали эти посягательства, потому что надеялись, что Гитлер направит свою агрессию против СССР, ища там мест для колонизации. Реальность оказалась сложнее. Гитлер даже на некоторое время поладил со Сталиным, но это уже другая история.

Все дело в геополитических расчетах

Дональд Трамп методично сдает Украину не потому, что "обижен на Украину", или "обижен на украинского президента".

Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, хочет их сделать хорошими, активизировать торговлю, потому что видит в этом не только выгоду от российских ресурсов, но и способ ослабления Китая через отрыв важного китайского сателлита.

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Украина – естественная преграда на этом пути, которую надо устранить. Но просто сдать великое демократическое государство как-то "не очень", поэтому сначала надо его дискредитировать. Думаю, может дойти и до обвинений украинцев в каннибализме. На что не пойдешь ради геополитики?

Даже если мы все соберемся на площадях и будем торжественно славить "святого короля и императора Дональда Трампа" – это ни на что не повлияет. Здесь дело в геополитике и геополитических расчетах. Расчетах, кстати, абсолютно ошибочных и нежизнеспособных, но поймут они это все потом. Как поняли и Чемберлен с Даладье.

Поэтому искать выход можно тоже геополитически – новые союзы, коалиции, отношения. Мир переживал не одну "дипломатическую революцию", и переживет еще не одну. Но это тоже другая история.