Столтенберг мог натолкнуть Трампа на важное решение по НАТО, Politico

Уже в январе 2025 года США возглавит Дональд Трамп. Западное издание пишет, что бывший генсек НАТО мог натолкнуть его на важное решение относительно Альянса.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг мог убедить Трампа в полезности НАТО для США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Опасения в Альянсе уменьшились

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг мог убедить нового президента США Дональда Трампа в том, что НАТО может быть полезным. Западное издание ссылается на источник высокого ранга в Североатлантическом альянсе. По данным газеты, сейчас там меньше опасений относительно возможных деструктивных действий Трампа.

Во время предыдущего президентского срока политик угрожал союзникам возможным выходом США и отказом выполнять обязательства по взаимной помощи в случае нападения 5-й статьи.

Ранее он уже повторял эту угрозу покинуть НАТО, если страны будут мало вкладываться в оборону. В то же время Трамп сказал, что США останутся в Альянсе, если к ним будут относиться "справедливо".