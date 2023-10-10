В своем стремлении к власти Дональд Трамп мог зайти слишком далеко. Он активно использует заигрывание на настроениях американцев в своей предвыборной компании.
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Вероятный "слив" данных
Племянница бывшего президента США Мэри Трамп в своем блоге в соцсети Х, ранее известной как Twitter, опубликовала скриншот с поста Доналда Трампа, в котором тот обвинил нынешние американские власти в "открытости границ". Якобы США могут напасть так же как на Израиль.
В ответ племянница назвала дядю маньяком и эмоционально заявила, что 45 президент Соединенных Штатов, вероятно, мог слить Путину секреты национальной безопасности Израиля. Она убеждает, что Кремль же поделился этой информацией с Ираном, а тот – с ХАМАСом.
Мэри Трамп добавила, что также эксглава страны раскрыл чрезвычайно секретную информацию об атомных подлодках США. В конце своего блога она спросила, почему Трампу до сих пор можно свободно передвигаться.
Отношение Трампов к войне
- Бывший президент хочет реванша на президентских выборах, поэтому активно давит на болезненные точки своего электората – это касается и вопроса Украины. Тот заявлял, что закончил бы войну через 24 часа. Владимир Зеленский ответил, что при президентстве Трампа война продолжалась, однако, похоже, у того были другие приоритеты.
- Впоследствии Трамп заявил, что Украине нужно было "договориться" с Россией о сдаче своих территорий – будто бы тебе обошлось без смертей. Он предлагал отдать те территории, где якобы "ожидали, что это может произойти".
- На фоне нападения ХАМАС на Израиль, сын Трампа выдал возмутительное заявление, которая полностью совпадает с воззрениями его отца. Дональд Трамп-младший заявил, что видео событий в Израиле через несколько часов больше, чем за два года войны в Украине. Платформа GeoConfirmed в ответ предоставила карту с не менее 23 тысяч видео о войне в Украине.