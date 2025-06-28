"Трамп в эйфории и хочет большего": успех США на Ближнем Востоке может сыграть с Россией злую шутку

Дональд Трамп после разговоров с Владимиром Путиным смягчил свою риторику – начинает понимать, что Кремль лишь затягивает время. В состоянии эйфории от своих успехов на Ближнем Востоке президент США может ожидать реальных уступок и результатов от российского диктатора.

Если Россия проигнорирует его ожидания, Трамп может отреагировать жестко – и это обернется проблемой уже для Кремля. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что американского лидера уже может не устроить только очередной обмен пленными.

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Эйфория Трампа может сыграть злую шутку с россиянами

После каждого разговора с Владимиром Путиным у Дональда Трампа заметно меняется риторика – она становится мягче. Это можно объяснить психологическим фактором: Путин хорошо изучил Трампа, буквально "разложил его на молекулы". В Кремле знают, на какие "кнопки" нажимать. Американский лидер начинает осознавать, что эти игры – это способ затянуть время, отвлечь внимание. Это его больше не устраивает, поэтому он вынужден реагировать иначе.

По мнению политолога, ближайшее время может состояться еще один разговор между Трампом и Путиным. После этого президент США, возможно, заявит, что смог договориться об очередном раунде переговоров между Украиной и Россией. Однако есть большие сомнения, что эти переговоры принесут реальные результаты – прекращения огня или подписания совместного меморандума, о чем ранее говорилось.

Путин, вероятно, попытается снова "выбить" у Трампа отсрочку любых решений или ослабление давления на Россию. Но теперь Трамп требует результата. Особенно в условиях, когда он находится в состоянии радости: мол, ему удалось уладить ситуацию на Ближнем Востоке. Простой обмен пленными уже может не удовлетворить Трампа – ему нужен более серьезный результат. Например, он может попытаться "продавить" Россию так же, как убедил Иран и Израиль прекратить огонь и развернуть самолеты.

У Трампа сейчас такая эйфория, и не легкая, судя по всему,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Если же россияне отнесутся к этому с равнодушием или проигнорируют его инициативу, Трамп может отреагировать совсем по-другому – жестче. И это может сыграть злую шутку с россиянами.

У Путина больше нет козырей

В контексте Израиля и Ирана Путин больше не имеет сильных аргументов. За последние недели Трамп трижды публично заявлял: "Путин предлагал мне посредничество на Ближнем Востоке, а я ответил – разберись с войной в Украине". Если Трамп повторяет этот тезис так часто, значит такой разговор действительно имел место, и ему понравилась реакция журналистов. Это подтвердил даже представитель Кремля Дмитрий Песков, правда, в завуалированной форме.

Сейчас Путин не может предложить Трампу ничего нового, кроме вопросов, связанных с войной в Украине. Есть только одна версия – через Кирилла Дмитриева Россия предлагала США организовать торговлю российским подсанкционным сырьем в Европе, но против этого категорически выступает Европейский Союз. И Трамп не сможет реализовать такой сценарий.

Единственным полем для торга остается война в Украине. Путин может "продать" только две вещи: или эскалацию, или деэскалацию. Трамп категорически выступает за второй вариант,

– отметил Рейтерович.

Именно поэтому следующий разговор между Трампом и Путиным будет особенно интересным. Начальные условия изменились: ситуация на Ближнем Востоке "зависла", и хотя быстрого мира там не будет, активная фаза конфликта утихла. Путин сейчас оказывается в ситуации, когда он должен дать конкретные ответы – и дать их уже.