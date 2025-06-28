Якщо Росія проігнорує його очікування, Трамп може відреагувати жорстко – і це обернеться проблемою вже для Кремля. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що американського лідера вже може не влаштувати лише черговий обмін полоненими.

Дивіться також Як починалося протистояння Ірану та Ізраїлю та чому війна ще далека від завершення

Ейфорія Трампа може зіграти злий жарт з росіянами

Після кожної розмови з Владіміром Путіним у Дональда Трампа помітно змінюється риторика – вона стає м'якшою. Це можна пояснити психологічним фактором: Путін добре вивчив Трампа, буквально "розклав його на молекули". У Кремлі знають, на які "кнопки" натискати. Американський лідер починає усвідомлювати, що ці ігри – це спосіб затягнути час, відволікти увагу. Це його більше не влаштовує, тому він змушений реагувати інакше.

На думку політолога, найближчим часом може відбутися ще одна розмова між Трампом і Путіним. Після цього президент США, можливо, заявить, що зміг домовитися про черговий раунд перемовин між Україною та Росією. Проте є великі сумніви, що ці перемовини принесуть реальні результати – припинення вогню чи підписання спільного меморандуму, про що раніше йшлося.

Путін, імовірно, спробує знову "вибити" у Трампа відтермінування будь-яких рішень або послаблення тиску на Росію. Але тепер Трамп вимагає результату. Особливо в умовах, коли він перебуває в стані радості: мовляв, йому вдалося залагодити ситуацію на Близькому Сході. Простий обмін полоненими вже може не задовольнити Трампа – йому потрібен серйозніший результат. Наприклад, він може спробувати "продавити" Росію так само, як переконав Іран і Ізраїль припинити вогонь і розвернути літаки.

У Трампа зараз така ейфорія, і не легенька, судячи з усього,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Якщо ж росіяни поставляться до цього з байдужістю або проігнорують його ініціативу, Трамп може відреагувати зовсім по-іншому – жорсткіше. І це може зіграти злий жарт з росіянами.

У Путіна більше немає козирів

У контексті Ізраїлю та Ірану Путін більше не має сильних аргументів. За останні тижні Трамп тричі публічно заявляв: "Путін пропонував мені посередництво на Близькому Сході, а я відповів – розберися з війною в Україні". Якщо Трамп повторює цю тезу так часто, значить така розмова дійсно мала місце, і йому сподобалася реакція журналістів. Це підтвердив навіть речник Кремля Дмітрій Пєсков, щоправда, у завуальованій формі.

Нині Путін не може запропонувати Трампу нічого нового, окрім питань, пов'язаних із війною в Україні. Є лише одна версія – через Кіріла Дмитрієва Росія пропонувала США організувати торгівлю російською підсанкційною сировиною в Європі, але проти цього категорично виступає Європейський Союз. І Трамп не зможе реалізувати такий сценарій.

Єдиним полем для торгу залишається війна в Україні. Путін може "продати" лише дві речі: або ескалацію, або деескалацію. Трамп категорично виступає за другий варіант,

– зазначив Рейтерович.

Саме тому наступна розмова між Трампом і Путіним буде особливо цікавою. Початкові умови змінилися: ситуація на Близькому Сході "зависла", і хоча швидкого миру там не буде, активна фаза конфлікту вщухла. Путін зараз опиняється в ситуації, коли він має дати конкретні відповіді – і дати їх уже.