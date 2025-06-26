Більшість зі звільнених 26 червня пробула у полоні понад 3 роки. Серед них – багато захисників Маріуполя, передає 24 Канал.
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Звільнений з полону Бухало Олександр Іванович — житель села Ланцеве, мешканець Комиш-Зорянської громади. З полону звільнили жителя Миронівки Київської області Артура Матвєєва. "Азовець" пробув у полоні понад 3 роки. Про його звільнення у Facebook написала волонтерка Ольга Запара-Чупіс. Сьогодні з російського полону повернулися троє військовослужбовців з Рівненського району — 27, 41 та 53 років. Вони серед тих, кого Україна звільнила в межах чергового етапу великого обміну, інформує у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Серед звільнених – один із Хмельницького району та один із Кам'янець-Подільського району. Інформація уточнюється. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. Один зі звільнених житель села Брага, військовослужбовець – Владислав Годованюк. Про це повідомила Жванецька сільська рада. Серед тих, хто повертається додому, є воїн із села Зубівщина Коростенського району. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Ще 5 мешканців Дніпропетровщини повернулися на рідну землю з російського полону. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Під час чергового обміну 26 червня з російського полону повернувся 49-річний чернігівець Олексій Дудко. Чоловік був у неволі з 24 лютого 2022 року. Цю інформацію Суспільному повідомили рідні звільненого. З їх слів, військовий потрапив у полон у Сумській області. Під час обміну з російського полону повернувся мешканець Кролевеччини Ігор Біналі Огли. У неволі, куди потрапив під час оборони Маріуполя, захисник перебував понад 3 роки. Також стало відомо, що повертали волинян і під час кількох попередніх обмінів, що відбулися днями. А саме: З ворожого полону вдалося визволити 42-річного буковинця Петра Щербатого із села Шубранець Горішньошеровецької громади Чернівецького району. Воїн потрапив в полон на Херсонщині у грудні 2023 року. Петро Щербатий повернуся з полону / Фото Чернівецька ОДА Ще 18 захисників із Запорізької області повернулись додому з полону Росії. Більшість із них були у полоні з 2022 року, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Серед тих, кого звільнили, – Ілля Лінник. Він служив у 79 ДШБ, потрапив до російського полону 25 квітня 2022 року. Рідні на нього чекали понад три роки. Як розповіла сестра військового Тетяна, звістку про повернення брата рідні дізналися від нього самого – він зателефонував, коли вони були на концерті, де виступала його племінниця, тож захисник теж зміг побачити її виступ. Під час обміну полоненими 26 червня 2025 року в Україну з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Петрик. Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Володимир Петрик народився 16 жовтня 1982 року. Зник 1 січня 2025 у Вовчанську Харківської області. Володимир народився у селі Угорники Коломийського району. Згодом переїхав з матір'ю в Івано-Франківськ. Голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколов повідомив, що у межах нового обміну додому повернулися двоє військових з Вінниччини. Сергій та Валерій потрапили в полон у Харківській області.
Додому повернувся Олександр Бухало із Запорізької області
Звільнено азовця Артура Матвєєва з Київщини
Повернулися троє рівнинчан
Ще двоє хмельничан вдома
Додому повернувся воїн з Житомирщини
Звільнено з полону 5 мешканців Дніпропетровщини
Чернігівець Олексій Дудко повертається додому
Сумщина зустрічає Ігоря Біналі Огли
Серед звільнених – 4 волинян
Буковинець Петро Щербатий – вдома
Додому повернувся військовий із Запоріжжя Ілля Лінник
Військовий Володимир Петрик з Івано-Франківщини звільнений з полону
Двоє воїнів з Вінниччини повернулися додому
Звільнений з полону Бухало Олександр Іванович — житель села Ланцеве, мешканець Комиш-Зорянської громади.
З полону звільнили жителя Миронівки Київської області Артура Матвєєва. "Азовець" пробув у полоні понад 3 роки. Про його звільнення у Facebook написала волонтерка Ольга Запара-Чупіс.
Сьогодні з російського полону повернулися троє військовослужбовців з Рівненського району — 27, 41 та 53 років. Вони серед тих, кого Україна звільнила в межах чергового етапу великого обміну, інформує у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Серед звільнених – один із Хмельницького району та один із Кам'янець-Подільського району. Інформація уточнюється. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.
Один зі звільнених житель села Брага, військовослужбовець – Владислав Годованюк. Про це повідомила Жванецька сільська рада.
Серед тих, хто повертається додому, є воїн із села Зубівщина Коростенського району. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Ще 5 мешканців Дніпропетровщини повернулися на рідну землю з російського полону. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Під час чергового обміну 26 червня з російського полону повернувся 49-річний чернігівець Олексій Дудко. Чоловік був у неволі з 24 лютого 2022 року. Цю інформацію Суспільному повідомили рідні звільненого.
З їх слів, військовий потрапив у полон у Сумській області.
Під час обміну з російського полону повернувся мешканець Кролевеччини Ігор Біналі Огли. У неволі, куди потрапив під час оборони Маріуполя, захисник перебував понад 3 роки.
Також стало відомо, що повертали волинян і під час кількох попередніх обмінів, що відбулися днями. А саме:
З ворожого полону вдалося визволити 42-річного буковинця Петра Щербатого із села Шубранець Горішньошеровецької громади Чернівецького району. Воїн потрапив в полон на Херсонщині у грудні 2023 року.
Петро Щербатий повернуся з полону / Фото Чернівецька ОДА
Ще 18 захисників із Запорізької області повернулись додому з полону Росії. Більшість із них були у полоні з 2022 року, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
Серед тих, кого звільнили, – Ілля Лінник. Він служив у 79 ДШБ, потрапив до російського полону 25 квітня 2022 року. Рідні на нього чекали понад три роки.
Як розповіла сестра військового Тетяна, звістку про повернення брата рідні дізналися від нього самого – він зателефонував, коли вони були на концерті, де виступала його племінниця, тож захисник теж зміг побачити її виступ.
Під час обміну полоненими 26 червня 2025 року в Україну з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Петрик. Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Володимир Петрик народився 16 жовтня 1982 року. Зник 1 січня 2025 у Вовчанську Харківської області.
Володимир народився у селі Угорники Коломийського району. Згодом переїхав з матір'ю в Івано-Франківськ.
Голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколов повідомив, що у межах нового обміну додому повернулися двоє військових з Вінниччини. Сергій та Валерій потрапили в полон у Харківській області.