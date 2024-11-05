Трамп действительно может остановить войну в Украине, но есть существенный нюанс

Кандидат в президенты США от республиканцев может остановить войну в Украине. Его метод прост –отдать Владимиру Путину все, чего он хочет.

Другого варианта у Трампа нет. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпшейн объяснил 24 Каналу, какие последствия это будет иметь для мира.

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Трамп готов работать с диктаторами

Заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что цель России – не захват Крыма или Донбасса, а уничтожение Украины как государства. Более того, он неоднократного угрожал странам западной Европы, в частности Польше, Литве, Молдове.

Мы должны понять, что даже если Трамп станет президентом и заставит Украину отдать территории на Востоке страны, то маловероятно, что Путин остановится. Однако Трамп этого не поймет,

– отметил Эпшейн.

По его словам, при Трампе лучше не будет. Он будет готов работать с этими диктаторами, если они ему предложат выгодные условия. У администрации Байдена по крайней мере риторика правильная. Действующий президент США хоть мало, но передает оружие Украине.

Обратите внимание! Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что не стоит торопиться с поспешными выводами сразу же после выборов и напомнил, что Украина так или иначе продолжит получать обещанную помощь от США.

Что будет если Трамп "остановит" войну в Украине

Кандидат в президенты США от республиканцев и его помощники не смотрят на мир в целом. Они имеют тактические идеи относительно определенных конфликтов.

На Украину им плевать, но поддерживают Израиль и, возможно, поддержат Тайвань. На все эти конфликты они смотрят как на индивидуальные вещи, а не как на одну проблему. Они не понимают, что диктаторы друг с другом сотрудничают. Это уже надо было бы понять после того, как Северная Корея отправила в Россию своих военных помогать Путину,

– сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

На Ближнем Востоке будут большие проблемы, если Трамп отдаст Украину, ведь один из ключевых союзников Путина – Иран, который поддерживает ХАМАС, "Хезболлу" и другие террористические организации вокруг Израиля. В случае проигрыша Украины Россия будет помогать Ирану, ведь Тегеран помогал Кремлю и для Израиля ситуация ухудшится.

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Тайваньский парламент подчеркивал важность помощи Украине, ведь они понимают, что Си Цзиньпин внимательно следит за событиями в Украине.

Я считаю, если бы прогноз ЦРУ оправдался и Украина проиграла за четыре дня, то уже бы не существовало Тайваня, как независимого государства. Китай ждет возможности и если Украина проиграет, то эта возможность появится,

– отметил Эпшейн.

В Африке вагнеровцы контролируют все больше территорий. В случае поражения Украины, наемники "Вагнера" будут иметь еще больше возможностей продвигаться.

"Путин как паук в центре паутины. Если убрать его, то паутина может распасться, а если он дальше будет есть, то паутина будет разрастаться, а это большая угроза для свободы мира", – добавил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.