Путин слабее США, – Зеленский объяснил, от кого зависит конец войны

Владимир Путин продолжает вести войну против Украины, которую сам и начал. Российский президент также может ее и остановить, однако большое влияние имеют и США.

Владимир Зеленский считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сильнее Путина, а потому может повлиять на завершение войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Fox News.

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Могут ли США повлиять на завершение войны

Во время интервью журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, как он считает, может ли Путин принять решение о прекращении захватнической войны. Президент Украины в ответ выразил уверенность, что на сегодня действительно многое зависит от российского диктатора и он может закончить войну, если захочет.

Вместе с тем, Зеленский добавил, что многое зависит и от США, ведь Путин слабее.

"Но гораздо больше зависит от США. Путин слабее США. Президент Америки имеет силу, полномочия и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он размышляет над возможностью снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", – заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что новоизбранный президент США может повлиять на завершение войны. По словам Зеленского, это будет непросто сделать, но Трамп сильнее Путина.

Это будет непросто, но я думаю, если использовать все ресурсы, которые есть у Соединенных Штатов, так, он сможет. Потому что он (Дональд Трамп – 24 Канал) намного сильнее Путина. Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика, сильнее. Соединенные Штаты имеют очень большое влияние,

– подчеркнул президент Украины.

В интервью Владимир Зеленский также отметил, что если США прекратят финансирование, то Украина может проиграть. В то же время он добавил, что наша страна будет продолжать борьбу.