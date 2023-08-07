Может готовить визит в Украину, – политолог назвал вероятные спекуляции Трампа по поводу войны

Одним из самых мощных союзников Украины в войне против России Соединенные Штаты Америки. Однако предстоящие выборы в США вызывают все большее опасение относительно возможного изменения позиции в помощи нашему государству.

Однако не все зависит только от президента США, первоочередную роль в построении отношений с союзниками играет именно Украина и ее действия на политической арене. Такое мнение 24 Каналу выразил украинский политолог Николай Давыдюк.

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Одиозный экспрезидент США Дональд Трамп, сейчас находится под следствием, но имеет значительную поддержку среди американского политикума и шансы заменить Джозефа Байдена в должности президента.

Приход Трампа к власти более чем возможен. Он сейчас лидирует среди республиканцев, он лидирует в социологических опросах "Байден – Трамп", это из того, что мне говорили американские коллеги,

– заметил Давидюк.

Даже из тюрьмы он сможет баллотироваться на пост президента, а его приход к власти изрядно сыграет на руку Путина.

Трамп имеет угрожающие идеи

Скандальный американский политик может предложить громкую сделку для Украины и России, которая для нас будет совсем невыгодна. В свое время он выражал неоднозначное отношение к Зеленскому, в частности, заставлял к черному давлению на Байдена.

По собственной инсайдерской информации политолога, Трамп может готовить визит в Украину, вопрос только в дате. Возможно, это будет осень или весна следующего года.

Так для украинских политических элит будет вызов: встречаться с Трампом или нет. О чем говорить с ним или не говорить, и как обосновать это для Байдена. Важно еще и откуда будет осуществлен этот визит в Украину: из Варшавы или Москвы.

Это очень большой вызов украинской демократии. Мы снова можем стать частью избирательной кампании в штатах, хотим мы того или не хотим,

– добавил аналитик.

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Украина сама должна не допустить спекуляций

Большую роль в отношениях с США может сыграть и внутренняя ситуация в Украине. Ведь если наше государство не поборет коррупцию, оно может стать заложником чьих-либо политических игр.

Если такие политики работают на страну врага, они доставят очень много проблем, учитывая внутренние проблемы Украины. Вспомнить только политиков-предателей или представителей расформированной партии ОПЗЖ.

Давидюк убежден, что некоторые политики, работающие против Украины, до сих пор не прошли люстрацию. В свою очередь это сказывается на внутренней ситуации, в частности в период войны.

Потому это риск. Трамп может прийти и сказать: "В чем я виноват, у них пол страны агенты, то что вы хотите от меня? Они их могли выбросить, но не выбрасывают",

– резко прокомментировал политолог.

Он убежден, что Трамп может играть в свои политические игры только потому, что основа для этого до сих пор остается в Украине. Поэтому возникает единственный вопрос к нашим политикам: "Что делать, чтобы не было политического кризиса в случае выигрыша на выборах Дональда Трампа?".

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