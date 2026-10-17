Трамп блокирует санкции против России: сможет ли Конгресс изменить его курс

В США законодатели готовят законопроект о возобновлении запрета на импорт российского топлива. Однако Дональд Трамп может просто проигнорировать это решение из-за нежелания вводить санкции против России.

Как рассказал в эфире 24 Канала профессор международной политики Скотт Лукас, даже получение демократами большинства в Палате представителей и Сенате не гарантирует изменения курса Белого дома. Он обратил внимание на то, что внутри Демократической партии нет полного единства в вопросе поддержки Киева, ведь часть левого крыла выступает против вовлечения США в оборону Украины.

Что может сделать Трамп

Дональд Трамп известен своим хаотичным стилем управления, поэтому способен просто игнорировать законодательные инициативы Конгресса. Профессор напомнил, что в прошлом месяце двухпартийное большинство уже приняло законопроект о санкциях, но он до сих пор не вступил в силу.

Дональд Трамп может просто попытаться игнорировать происходящее или пытаться это подорвать. Почему он не был реализован? Потому что Дональд Трамп не хочет вводить санкции против России,

– подчеркнул Скотт Лукас.

Он добавил, что размер большинства в Конгрессе не будет иметь значения, пока законодатели прямо не признают действия президента неприемлемыми.

Позиция Украины остается неизменной

Оценивая возможные мирные инициативы и территориальные компромиссы, эксперт подчеркнул непоколебимость Киева. По его словам, украинские власти не согласятся на условия, предусматривающие утрату земель.

Пока они не выступят и не будут откровенны в этом вопросе, и пока они (американцы – 24 Канал) фактически не скажут россиянам: "Вы не получите остальную часть Донбасса", Украина на это не согласится. Они не согласятся на такую сдачу территории,

– отметил профессор международной политики.

Напомним, что администрация США разрешила закупку российского дизельного топлива, несмотря на действующие ограничения.

Профессор о новом политическом провале Трампа: видео