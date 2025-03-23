Начинают биться между собой: какие риски для США несет политика Трампа

Трамп тормозит у себя в голове информацию, когда журналисты у него спрашивают о прекращении переговоров, о войне, почему США не накладывают санкции на Россию, которая продолжает обстреливать Украину. Американский президент начинает манипулировать. Он выбрал такую тактику, потому что верит, что она принесет ему больше пользы, а вот стратегии у него нет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что если действительно информация, которую сейчас вбрасывают в СМИ и о чем говорят европейские политики, что США за 5 – 10 лет планируют полностью переложить ответственность на ЕС за его защиту и уменьшить свое присутствие в Европе, подтвердится, то это будет катастрофой для американцев.

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Угрозы для Соединенных Штатов

Политический эксперт отметил, что США в течение многих лет нарабатывали свои интересы в Европе, а сейчас могут все быстро потерять: свои контракты, экономическую поддержку. Этот вопрос сейчас очень жестко обсуждается внутри США.

"Начинают биться между собой, обвиняют даже Илона Маска, говоря, что он работает на Китай и имеет там огромное количество интересов, а он имеет доступ к секретным данным и Пентагону. Если США сейчас начнут разрываться изнутри, они не получат преференций в Тихоокеанском регионе, а также потеряют интересы в Европе", – спрогнозировал Городницкий.

ЕС и Украина должны создать новый военно-политический блок

Украине будет выгодно, если Европа станет сильной. Доктор философии заметил, что нашему государству нужно, чтобы она нарастила мышцы и была возможность вместе создать отдельный союз вне НАТО, чтобы совместно работать на победу.

Будут ли там США, нам уже не будет интересно, если они выбросят из своих интересов Украину. Пока они это делают. Мы видим, сколько они вооружения продавали в ЕС, а сейчас могут ввести ограничения,

– озвучил Городницкий.

Большое количество Patriot стоит на обороне Европейского Союза, но если американцы не будут их обслуживать или давать ракеты, тогда, как подчеркнул политический эксперт, надо будет все это быстро заменить, усовершенствовать собственные технологии, авиацию, системы залпового огня, искать альтернативу и улучшать то, что сегодня имеет Европа.

Городницкий подытожил, что вооружение, которое дают американцы – устаревшее. Украина и ЕС должны склоняться к более современному. Сейчас, по его мнению, как раз то время, когда его можно изготовить и протестировать на поле боя.