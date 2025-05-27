"Всячески подстрекают": Кремль отреагировал на сообщения о возможных санкциях от Трампа
- Трамп может ударить санкциями по России уже на этой неделе, что вызвало реакцию Кремля.
- Песков заявил, что медиа подстрекают американцев и срывают мирный процесс.
Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждает, что Трамп может ударить санкциями по России уже на этой неделе. В Кремле прокомментировали это сообщение.
Говорят, что средства массовой информации пытаюсь подстрекать американцев и хотят сорвать мирный процесс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова для пропагандистских СМИ.
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Как отреагировал Кремль на заявления о возможных санкциях
Песков говорит, что подстрекательство американцев к новым санкциям против России "видно невооруженным глазом".
Тут какие-то, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли целесообразны. Много сливов. Мы видим, что многие СМИ де-факто участвуют в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса и которая имеет целью всячески подстрекать американцев на введение новых санкций. Мы это видим. Это все видно невооруженным глазом. Мы осознаем,
– заявил приспешник Путина.
В то же время он добавил, что американцы и президент Трамп "весьма сбалансированы в своем подходе".
"Понятно, что не все просто. Понятно, что все хочется быстрее, но настолько сложная субстанция, связана с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта. Работы ведутся", – также выдал Песков.
Кроме того, он ответил на вопрос, как "критические заявления" США в отношении Путина и России могут повлиять на мирный процесс.
Он сказал, что "российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем". По его словам, определенные разногласия будут всегда.
"Но политическая воля на это, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть. Работа продолжается, и мы высоко ценим эту взаимную готовность", – подытожил спикер российского диктатора.
Напомним, что Трамп все больше разочаровывается постоянными атаками Путина по Украине и медленными темпами мирных переговоров. На фоне этого он добавил, что возможность новых санкций "абсолютно" рассматривает.