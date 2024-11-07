Команда Трампа обсуждает, когда он поедет в Вашингтон на встречу с Байденом, – CNN

В США состоялись выборы, по результатам которых победил республиканец Дональд Трамп. Так, известно, что команда новоизбранного президента обсуждает, когда он может поехать в Вашингтон, чтобы встретиться с действующим лидером США Джо Байденом.

Об этом сообщает агентство CNN со ссылкой на информированного собеседника, пишет 24 Канал.

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Трамп может вскоре встретиться с Байденом

По словам собеседника CNN, дата встречи не является окончательной. Однако встреча политиков может состояться на следующей неделе перед тем, как Байден отправится в недельную зарубежную поездку.

Агентство пишет, что 14 ноября действующий президент США должен вылететь в Южную Америку, чтобы посетить Перу и Бразилию. Во время этой поездки Байден примет участие в саммитах с лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и G20.

Напомним, в Associated Press со ссылкой на Белый дом, писали, что президент Джо Байден позвонил во второй раз избранному президенту Дональду Трампу, который обошел представительницу от Демократической партии Камалу Харрис, чтобы поздравить с победой на выборах президента. Там также указали, что Байден пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода. Детали, читайте в материале 24 Канала.