Трамп набирает в команду ярых "ястребов": будут ли они поддерживать Украину

После победы на президентских выборах Дональд Трамп начал формировать команду, вместе с которой придет в Белый дом после 20 января 2025 года, когда состоится его инаугурация. Уже известны первые имена тех, кто будет занимать ключевые должности в США и влиять, в частности, и на отношения с Украиной.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что пока трудно идентифицировать, судя по назначениям Трампа, что он собирается делать относительно российско-украинской войны. Однако можно предположить, что он не собирается делать.

Важно Америка шокирована․ Кому Трамп отдает ключевые должности в США и как они относятся к Украине

Планирует зачищать кадры

"Трамп точно не собирается сдавать позиции, потому что назначает "ястребов", которые известны своей жесткой антироссийской риторикой и последовательны в своих предпочтениях, идеологических позициях и принципах", – подчеркнул он.

В тех фамилиях, которые сейчас озвучены, а в частности, вероятного госсекретаря Марко Рубио или советника по нацбезопасности Майка Волца, по мнению Саакяна, никакой измены увидеть не удается, даже если сильно захотеть.

Такие рискованные фигуры, как Вивек Рамасвами или Илон Маск, будут заниматься прежде всего внутренними вопросами США, а именно кадровыми чистками и контролем,

– подчеркнул политолог.

Трамп сейчас пытается создать дублирующую вертикаль внеинституционального ручного управления. Он берет под контроль то, что называют Deep state ("Глубинное государство").

Также он очевидно планирует зачищать кадры чиновничьего уровня, а не только политического. Это некая квазилюстрация, когда он будет устанавливать свою моновласть внеинституциональным способом.

Все ключевые вызовы от Трампа прежде всего внутренне американские. Что касается внешней арены, то он, вероятно, не собирается сворачивать роль Соединенных Штатов в мире.

Обратите внимание! Трамп может ввести новую должность – спецпосланника для переговоров с Россией по окончанию войны в Украине. Одним из вероятных кандидатов на нее – дипломат, юрист и госслужащий Брайан Хук.

В Европе уже напугались его даже больше чем Владимира Путина, и в этом также есть положительная польза. Европейские страны начинают просыпаться и решать хронические проблемы, которые откладывали в долгий ящик, и пытались делать вид, что их не существует,

– отметил Олег Саакян.

Для Украины это очень важно, потому что чем самодостаточной и проактивной будет Европа на геополитической карте, тем больше поддержки и возможностей будет у Украины и крепче будут ее тылы. Потому что Россия, как добавил он, самый большой вызов для европейской безопасности, с которым Европа не смогла справиться.

К слову, политолог Игорь Рейтерович прокомментировал возможное назначение на должность министра обороны ведущего Fox News Пита Гегсета. Он ранее не имел отношения к общественно-политической деятельности, однако имеет военный опыт. По мнению Рейтеровича, это "человек контроверсионных взглядов", и он больше будет заниматься реформами внутри американской армии, чем, например, взаимодействием с Украиной. Эти решения будет принимать Трамп и другие люди, а министр обороны будет их выполнять.