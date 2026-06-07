Ты т*па, – Трамп с оскорблениями набросился на журналистку и скандально покинул интервью

Президент США Дональд Трамп во время интервью вступил в острый спор с ведущей Кристен Уэлкер. Американский лидер обвинил журналистку в предвзятости и раскритиковал крупнейшие телеканалы страны.

После эмоциональной перепалки он покинул студию. Видео опубликовали NBC News.

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Что известно о скандальном инциденте с Трампом?

Президент США Дональд Трамп во время интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News резко раскритиковал ведущую Кристен Уэлкер и обвинил американские медиа в необъективности.

Во время разговора между политиком и журналисткой возникла напряженная дискуссия. В определенный момент Трамп перешел к личной критике собеседницы и поставил под сомнение беспристрастность телеканала.

Вы или коррумпированная, или т*па. Вы коррумпированная, и Meet the Press коррумпированная. Так же как ABC, CBS и CNN,

– сказал Трамп.

Во время спора Трамп также раскритиковал избирательную систему штата Калифорния. Комментируя длительный подсчет голосов, он обратился к журналистке словами: "Вы считаете уместным, что после выборов прошло пять дней, а они даже не приблизились к определению победителя?".

По информации американских медиа, после словесной перепалки президент фактически прекратил дискуссию и досрочно завершил интервью.

Спор между Трампом и Уэлкер: смотрите видео

.@POTUS bodies @kwelkernbc on California's pathetic excuse for an election system:



"Do you think it's appropriate that they have an election and five days later they're nowhere close to picking a winner!? They're crooked — just like you're crooked." pic.twitter.com/a4gwNUm7gC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 7, 2026

В последние годы Трамп неоднократно конфликтовал с представителями крупных американских медиакомпаний. Он регулярно обвиняет ведущие телеканалы и газеты в распространении ложной информации, политической предвзятости и попытках дискредитировать его деятельность.

В какие скандалы еще недавно вляпывался Трамп?

Заявления Трампа по Гренландии снова стали политическим скандалом. Ранее он неоднократно подчеркивал стратегическую важность Гренландии для безопасности США и Арктического региона, что вызвало беспокойство среди союзников.

В своих публичных выступлениях и заявлениях американский президент допускал идею расширения влияния США в регионе, что в отдельных странах трактовали как политическое давление на Данию и Гренландию. Это вызвало волну критики и дискуссий в европейской политической среде относительно реальных намерений Вашингтона.

В то же время американская сторона заявила, что речь не шла о военных сценариях или планах захвата территории. Посол США в ЕС Эндрю Паздер во время Брюссельского форума экономической безопасности отметил, что слова Трампа были неправильно интерпретированы.

По его словам, президент США лишь хотел подчеркнуть стратегическое значение Гренландии, а не угрожал менять ее статус силовым путем. Паздер призвал европейских партнеров сосредотачиваться на сути заявлений, а не на их эмоциональной интерпретации.