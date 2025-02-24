Трамп надеется, что Украина сможет вернуть часть своих территорий

Президент США Дональд Трамп прокомментировал потенциальное мирное соглашение с Россией. Однако, он не ответил на вопрос, сможет ли Украина вернуть свои территории.

Американский президент лишь выразил надежду, что государство вернет часть оккупированных земель. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, передает 24 Канал.

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Что заявил Трамп об оккупированных территориях

На вопрос об отказе Украины от своих территорий в мирном соглашении с Россией Трамп ответил: "Посмотрим". Однако, сказал, что надеется на то, что государство сможет вернуть часть своей земли.

Кроме этого, президент США анонсировал встречу с украинским главой государства Владимиром Зеленским. По его словам, она может состояться на этой или следующей неделе для того, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.