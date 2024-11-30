Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что Келлог понимает, что оставить Украину совсем наедине нельзя, это плохо для национальных интересов США.

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Трамп может давить одновременно и на Россию, и на Украину

Выступления и заявления Келлога демонстрируют почти тоже самое, о чем говорит Трамп – что Украину можно поддерживать и давать ей оружие, но только если будет обсуждаться соглашение с Путиным.

Посмотрим, как будет реагировать Путин. Если он откажется, Трамп может обидеться и пойти в другом направлении. Есть шанс, что Трамп может все изменить и кто-то с ним поговорит и объяснит, что поддержка Украины в его личных политических или бизнес-интересах,

– озвучил Эпштейн.

Эксперт напомнил, что Келлог обвинял действующего президента США Байдена не в том, что тот недостаточно действовал или не объяснил, какая у него стратегия для окончания этой войны, а в том, что он передавал вооружение Украине, не осуществляя на нее давление, чтобы она шла на переговоры с Россией.

"Трамп будет давить не только на Россию, а, к сожалению, и на Украину. Келлог 2 года назад вышел с планом и сказал, что для того, чтобы дойти до соглашения между Украиной и Россией, надо меньше обещать Украине вступление в НАТО. По его словам, нужно продолжать давать оружие Украине, но только если она согласится на сделку с Россией", – отметил Эпштейн.

Когда и с кем Келлог может начать диалог

Первые визиты или звонки нового спецпосланника США по Украине Келлога, по мнению эксперта, можно ожидать уже в ближайшее время. По словам Эпштейна, очевидно, что Трамп хочет начинать процесс для прекращения российско-украинской войны как можно быстрее, поэтому Келлог может выйти на диалог с представителями как украинского правительства, так и российского.

Эпштейн напомнил, что сам Трамп, начиная с 2021 года, разговаривал с Путиным 7 раз, о чем именно – неизвестно. Но о чем они будут общаться теперь – будет понятнее. Трамп, по мнению эксперта, будет искать соглашение, чтобы завершить российско-украинскую войну, дабы показать какой он сильный и какой Байден слабый.

"Стоит не забывать, что Трамп обещал закончить войну в течение 24 часов как только он зайдет в президентский офис. Это абсолютно невозможно, но такие заявления показывают его менталитет – завершить войну как можно скорее и если в конце результат будет не совсем идеальный для Украины или США, то для Трампа это будет менее важно", – озвучил Эпштейн.

Мир через силу

Эксперт отметил, что если оценивать Рубио и Волца, то можно сказать, что они республиканцы, которые готовы бороться против диктаторов и понимают, что мир возможен только через силу. Однако на совершенно противоположной стороне есть Габбард, Маск, Ди Венс. Поэтому, со слов Эпштейна, вопрос сейчас в том, у кого в администрации Трампа будет сосредоточена реальная власть.

Если она будет у таких как Марко Рубио, то все будет не так плохо, но если у таких как Ди Венс и Габбард, то вероятно, что будет значительно хуже,

– считает Эпштейн.

Сейчас, по словам эксперта, стоит показывать администрации Трампа, что мир может быть реальным только если диктаторы поймут, что США готовы их давить, а своих союзников – защищать. И не потому, что это правильно, а поскольку это в национальных, геополитических и даже бизнесовых интересах самих Соединенных Штатов.

"Трамп бизнесмен, он понимает, что сначала надо сделать инвестицию, а прибыль будет через несколько лет. Сейчас как раз тот период, когда нужно вкладывать деньги. Потому что если США этого не сделают, прибыль будет очень негативная, ведь Путин выучит все неправильные уроки и это будет означать, что не только Украина будет в зоне риска, но и Молдова, Литва, Эстония", – подытожил Эпштейн.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп обещал завершить войну в течение суток как только снова войдет в Белый дом. На днях он назначил спецпосланником США по Украине Кита Келлога, который является автором "мирного плана" Трампа. В свое время он был главой аппарата Совета нацбезопасности и советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса.