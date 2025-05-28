"Путин сошел с ума": в Кремле отреагировали на слова Трампа о диктаторе

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "сошел с ума". В России возмутились из-за таких слов американского лидера.

В частности, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп "много чего говорит" и в Москве якобы все это "отслеживают". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медузу".

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Что говорят в России о заявлении Трампа о "сумасшедшем Путине"

По мнению Ушакова, президента США вроде бы недостаточно информируют о войне в Украине. Российский политик считает, что именно поэтому Трамп не понимает, что якобы Россия бьет только по военной инфраструктуре Украины.

Кроме этого, он заявил, что украинская сторона якобы "проводит террористические атаки против российских городов". Зато российские удары по гражданским украинцам помощник Путина назвал "мерами, которые принимают в ответ".

Напомним, что ранее Трамп отреагировал на массированные российские атаки по Украине. Он заявил, что с Путиным "что-то произошло", а также отметил, что ему не нравятся действия российского диктатора.

Кроме этого, президент США заверил, что "абсолютно точно рассматривает" возможность усиления санкций против России.