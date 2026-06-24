Политтехнолог Тарас Загородный пояснил "24 Каналу", что предупреждение Зеленского касалось не только ретрансляторов, но и поставок нефти, а также сотрудничества Беларуси с Россией.

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Почему США больше не готовы спасать Путина?

После ноябрьских выборов в США для России может быть уже поздно. Несмотря на эти обстоятельства, Украина все равно должна бороться за мир, понимая, что именно она может стать для США точкой опоры в Евразии.

Американцы понимают, что если существует неконтролируемая сила, её нужно как-то взять под контроль. Именно поэтому Генри Киссинджер, который всю жизнь утверждал, что Украине не стоит вступать в НАТО, в конце жизни вдруг заговорил о вступлении — после Херсонской и Харьковской операций.

Только теперь вступление в НАТО вряд ли актуально — вместо этого обсуждается формат союзных отношений, как с Израилем, что даже интереснее для Украины.

Трамп, как ни крути, не будет сотрудничать с "неудачниками" — возможно, американцы хотят сохранить РФ, но Путину помогать не будут,

– сказал Загородний.

Что касается Лукашенко – Washington Post пишет, что Путин хочет использовать его, поэтому у белорусского диктатора осталось очень мало времени, хотя говорят, что он уже "избавился" от карт с ретрансляторами.

"Сможет ли он снова выкрутиться, выбрав третий вариант – не нарваться ни на наши дроны, ни на Путина? Украина теперь ведет себя по отношению к Беларуси так: было бы к чему придраться – придраемся", – пояснил Загородний.

Решится ли Лукашенко отказать Путину в военном сотрудничестве: смотрите в видео