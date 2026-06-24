Політтехнолог Тарас Загородний пояснив 24 Каналу, що попередження Зеленського стосувалося не лише ретрансляторів, а й постачання нафти та співпраці Білорусі з Росією.

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Чому США більше не готові рятувати Путіна?

Після листопадових виборів в США для Росії може бути вже пізно. Попри ці обставини, Україна все одно повинна боротися за мир, розуміючи, що саме вона може стати для США точкою опори в Євразії.

Американці розуміють, що якщо існує неконтрольована сила, її потрібно якось взяти під контроль. Саме тому Генрі Кіссінджер, який усе життя стверджував, що Україні не варто бути в НАТО, наприкінці життя раптом заговорив про вступ – після Херсонської та Харківської операцій.

Тільки тепер вступ до НАТО навряд чи на часі – натомість обговорюється формат союзних відносин, як з Ізраїлем, що навіть цікавіше для України.

Трамп, як не крути, не співпрацюватиме з "лузерами" – можливо, американці хочуть зберегти РФ, але Путіну допомагати не будуть,

– сказав Загородній.

Щодо Лукашенка – Washington Post пише, що Путін хоче використати його, тому у білоруського диктатора лишилося обмаль часу, хоча кажуть, що він уже "позбувся" карток з ретрансляторів.

"Чи він знову викрутиться, обравши третій варіант – не нарватися ні на наші дрони, ні на Путіна? Україна тепер поводиться щодо Білорусі так: було б до чого причепитися – причепимося", – пояснив Загородній.

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